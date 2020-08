Estados Unidos subastará parte de su banda ancha militar para red 5G

Por AFP/AP



Estados Unidos anunció que una parte del ancho de banda reservada durante mucho tiempo para funciones militares se subastará a empresas de telecomunicaciones para su uso en redes 5G ultrarrápidas.



Cien megahercios de "espectro de banda media contiguo de costa a costa" estarán disponibles para el despliegue comercial de 5G, explicaron la Casa Blanca y el Departamento de Defensa en un comunicado conjunto. El ancho de banda en el rango de 3.450 y 3.550 MHz fue identificado para su uso en redes 5G y puede estar disponible sin afectar las capacidades militares o de seguridad nacional, según altos funcionarios de la administración de Donald Trump.



Por lo tanto, la Comisión Federal de Comunicaciones podrá comenzar a subastar el espectro en diciembre y podría utilizarse para redes de telecomunicaciones de nueva generación a mediados de 2022, según el comunicado. Esta adición aumentará a 535 MHz la cantidad de espectro de banda media disponible para las redes 5G en Estados Unidos, lo que le deja detrás de otros países como China y Corea del Sur en lo que respecta a implementar esta tecnología.



Pekín criticó recientemente las advertencias estadounidenses de "consecuencias" si Brasil elige a la empresa china de telecomunicaciones Huawei para desarrollar su propia red 5G, acusando a Washington de "opresión sin escrúpulos" a las empresas tecnológicas chinas. Huawei -el principal productor mundial de equipos de redes de telecomunicaciones- se ha convertido en un tema fundamental en el enfrentamiento geopolítico entre Pekín y Washington, que afirma que la empresa representa una importante amenaza a la ciberseguridad y responde a intereses del Gobierno chino.

