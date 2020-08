Fortuna de Tim Cook supera los US$1.000 millones

Por CNET.com



Tim Cook sigue amasando una enorme fortuna por el buen desempeño de Apple y las cifras no dejan de aumentar.



De acuerdo con un informe de Bloomberg, la fortuna de Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, ya es de US$1.000 millones, con lo que pasa a formar parte de un pequeño club de otros ejecutivos tecnológicos que tienen fortunas de ese calibre. Mark Zuckerberg, de Facebook; Jeff Bezos, de Amazon y Bill Gates, de Microsoft, son otros jefes con fortunas similares.



La fortuna de Cook, de 59 años, sigue en aumento principalmente por el buen desempeño de Apple. La compañía de Cupertino estaba valuada en unos US$350.000 millones cuando Cook tomó el mando en 2011. Actualmente, la empresa está por llegar a una valuación de unos US$2 billones, según Bloomberg.



La Apple de Cook ha sido criticada por observadores al no poder lanzar nuevos productos estelares como lo fue el iPhone bajo el mando de Steve Jobs. Sin embargo, Cook ha sabido mantener la constante evolución de sus productos y encontrar nuevas oportunidades como los servicios por streaming.



Bloomberg obtuvo el valor de la fortuna de Cook con base en documentos regulatorios, el desempeño de la empresa y tomando en cuenta las acciones de Cook en Apple. Un portavoz de la empresa no dio comentarios a Bloomberg.



Cook ha dicho en repetidas ocasiones que destina millones de dólares a diferentes organismos de caridad, aunque no se han revelado los nombres de estas. El estimado de Bloomberg contabiliza las donaciones públicas, pero advierte que la fortuna de Cook podría ser menor si Cook ha hecho donaciones no reveladas.