Desafíos, aciertos y errores de los CEO en digitalizar las empresas

Por Portafolio.co



La pandemia ha acelerado los procesos de digitalización, convirtiéndolos en una prioridad ineludible. Hoy, el 75% de las compañías en Latinoamérica está acelerando la transformación digital y priorizando las inversiones en tecnología como Inteligencia Artificial (AI) y Machine Learning, según un estudio realizado por Alteryx.



En medio de este contexto, Page Executive -marca perteneciente a PageGroup- ha evidenciado que el rol del CEO ha cobrado más relevancia, debido a que las empresas de todo el mundo están descubriendo que necesitan buscar afuera de sus sectores para encontrar líderes ejecutivos con las habilidades necesarias que impulsen la empresa hacia adelante. El CEO debe reinventar su significado dentro de los negocios al ofrecer una visión firme del futuro.

NUEVOS DESAFÍOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La coyuntura ha llevado a que las empresas tengan que enfocar o redefinir sus negocios para seguir siendo rentables y, en esta tarea, el rol del CEO es fundamental. Como líderes, se están enfrentando a diferentes desafíos como: ser ágiles para tomar decisiones, proteger a los colaboradores y a la compañía, comunicar de manera clara y asertiva, ser cercanos y transparentes en medio del trabajo remoto, reducir costos, plantear iniciativas de ahorro, navegar en la incertidumbre, entre otros.



Es quizás la digitalización el más retador de los desafíos actualmente. Los CEOs deben aprovechar de manera hábil la tecnología y las nuevas habilidades que esta aporta a su organización para su beneficio, mientras que confían en su conocimiento per­sonal y habilidades blandas para guiarlos. Así mismo, es importante que los datos sigan siendo una herramienta estratégica para los CEOs, ya que estos deben dirigir los procesos de toma de decisiones, junto con la empatía e inteligencia emocional para comprender, involucrar e inspirar a los stakeholders.



“Las compañías incrédulas en los procesos de transformación digital, quedaron mucho más expuestas en esta crisis que los que ya venían implementando cambios, así que todo lo relacionado con sistemas, ERP y todas las herramientas tecnológicas quedaron sobre la mesa. Ahora el gran reto de los CEO es llevar a las personas a que incursionen en este mundo digital, que lo asimilen y aprovechen las bondades de esta nueva realidad”, manifiesta Paola Pulgarín, Associate Partner de Page Executive, marca que pertenece a PageGroup.



Al respecto Juan Carlos Trujillo, Gerente General de P&G para Pacífico: Colombia, Chile y Perú, expresó que “las crisis debemos verlas como una oportunidad y no desperdiciarla. Esta coyuntura ha llevado a que el mundo se adelante varios años en digitalización y va a continuar de esta manera y mucho más rápido de lo que pensamos, por lo que debemos enfocarnos en las fortalezas; cada compañía es fuerte en algo".

ERRORES DE LOS CEO AL DIGITALIZAR SUS NEGOCIOS

Juliana Suárez, Principal de Page Executive expresa que ha identificado algunos errores que pueden cometer las cabezas de las compañías en este proceso de digitalización como:





Ser incrédulos de la automatización de los procesos, al ser algo que es intangible y no pueden percibir con un resultado inmediato. Les cuesta romper paradigmas y creer que el efecto puede ser muy positivo en volumen de ventas y eficiencias.



Destinar recursos insuficientes y pensar que la trasformación es un sistema físico, dejando de lado los cambios de la cultura organizacional, campañas de gestión del cambio y no realizar un acompañamiento para lo que viene. No existen empresas exitosas sin talento humano de alta calidad, cuidarlos hará parte esencial del futuro y de ser sostenibles.

ACIERTOS EN LA NUEVA REALIDAD

Page Executive ha evidenciado algunos aspectos que le ayudarán a los CEO en medio de la crisis y en el proceso de digitalización acelerado al que se pueda estar enfrentando su compañía:



Los líderes de hoy deben cultivar nuevas mentalidades y comportamientos, mejorar sus equipos para trabajar de nuevas maneras y transformar sus organizaciones integrando la agilidad en el diseño y la cultura de toda la empresa.



Su enfoque debe estar en la creciente exigencia de los consumidores por soluciones integradas, basadas en el rendimiento y siem­pre activas.



Para mantenerse al día, los CEOs necesitan evaluar continuamente cómo la disrupción digital está cambiando el compor­tamiento del cliente y repensar sus modelos de participación.



En el mundo actual de rápida trans­formación digital, un CEO exitoso debe adoptar la auto-reinvención y la mejora de habilidades.



La organización ágil se basa en algo más que métodos y procesos: invertir en las personas adecuadas es crucial.



Los líderes ejecutivos expertos deben aprovechar la tecnología para satisfacer las necesidades comerciales, las am­biciones del equipo y las exigencias de los consumidores.



Más que la red y el conocimiento sectorial, la adaptación y la innovación pueden hacer o deshacer al CEO en el entorno actual tan condicionado por lo tecnológico. Los encargados de tomar decisiones y los reclutadores deben buscar un nuevo liderazgo fuera del ámbito tradicional que no solo siga, sino que impulse la transformación digital.