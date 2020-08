Panamá: Mujeres pierden espacios en mercado laboral ante pandemia

Por La Estrella de Panamá

El empleo para las mujeres en el país se ha visto complicado en medio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, según destaca Zaritma Simón Rodríguez, directora nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). Esta expresión es corroborada por cifras estadísticas aportadas por la propia funcionaria.

La funcionaria explicó que en los primeros cinco meses de este año se pactaron 68.000 nuevos contratos de trabajo, de los cuales 50.000 eran para hombres y 18.000 para mujeres. Esta situación se remarca con mayor fuerza cuando se observa el comportamiento de la relación que hay entre los contratos suspendidos y reactivados debido a la pandemia.

“Tenemos una proporción: de los 37.000 contratos reactivados, el 65% es para hombres versus el 35% para las mujeres. Y cuando vemos el tema de la suspensión de los contratos de trabajo, el 57% es de hombres y 43% de mujeres, lo que nos indica la preferencia de los hombres sobre las mujeres”, destacó.

A juicio de la funcionaria, esta información es recabada en una data que les permite establecer las políticas gubernamentales para atender a este sector del país, que se suma a los jóvenes y personas con discapacidad, que también se han visto afectados laboralmente por esta crisis sanitaria.

El grupo de los jóvenes ya se estaba viendo afectado antes de la pandemia, según indica la funcionaria, quien detalló que el 67% de los desocupados en el país era gente joven. Por esa razón asegura que los programas que se están desarrollando van dirigidos a estos sectores de la sociedad.

Los motivos por los que las mujeres y jóvenes no tienen preferencias laborales en medio de la pandemia, los explica la funcionaria al destacar que la data obtenida por medio del Observatorio Nacional del Mercado Laboral y de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) demuestra que el sector terciario es el más afectado por la crisis sanitaria.

En estos momentos el país presenta un acumulado de 240 mil contratos suspendido; esto significa que en total fueron suspendidos 277 mil contratos desde el día uno en que se declaró la emergencia nacional, y se han reactivado 37 mil contratos.

René Quevedo, consultor laboral, indica que las cifras que maneja el Mitradel no recogen la totalidad de los contratos suspendidos por la pandemia, al argumentar que las medianas empresas en su mayoría no reportaron la suspensión de sus contratos de trabajo. “Hoy por lo menos la mitad de los empleos formales del sector privado están suspendidos, o ya no existen”, destacó.

Indicó que las cifras que maneja el Mitradel sobre la cantidad de contratos suspendidos representa el 31% de los empleos formales dentro del sector privado. “Podemos afirmar que (...) sin una hoja de ruta clara de reapertura económica, la devastación laboral a finales de año pudiera ser aún mayor”.

Los indicadores señalan que al cierre de 2020 el desempleo en Panamá pudiera alcanzar las 400.000 personas, que se traduce en un índice de entre un 20% o 25%, una cifra calificada por Zaritma Simón Rodríguez como una mala perspectiva, ya que antes de la pandemia los indicadores revelaban que el país enfrentaba un desempleo del 7%.Pero ahora este es el peor de los escenarios por el que se están guiando las autoridades para crear los programas que han calificado como ejes transversales, es decir, crear puestos de empleo acordes con las demandas laborales que exige la realidad postcovid.

Otro de los elementos que puntualizó la funcionaria fue el tema de la informalidad, que proyecta un aumento del 10% por la pandemia.

“Hemos visto que la informalidad estaba en un 45%, o sea que nos estaremos enfrentando a un 55% de esta”, dijo.

“Obviamente es una situación inédita; ninguna parte del mundo pudiera estar preparada para un escenario como el que estamos viviendo en estos momentos”, señaló la funcionaria, para argumentar que se está haciendo un esfuerzo a nivel interinstitucional para atender a estos cientos de miles de ciudadanos que se han visto afectados por la declaración de cuarentena debido a la pandemia.

Para ello se ha ideado un plan denominado Panamá con Futuro, “porque estamos mirando hacia allá, hacia el futuro”, dijo la funcionaria, para destacar los proyectos del gobierno encaminados a la “no destrucción del empleo” en estos tiempos de pandemia.

Según datos oficiales, la pérdida estimada de empleo femenino por sector será la siguiente: comercio 49.000; hoteles/restaurantes 19,500; industria: 18.275; servicios financieros/seguros 10.800; logística 4.800; servicios administrativos 3.750 y entretenimiento 2.400.