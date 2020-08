¿Cuándo se podrá viajar a Europa?

Por estrategiaynegocios.net

Para ello, el Consejo de la UE ha elaborado una breve lista con países no europeos a los que pide que se les elimine las prohibiciones de viaje al continente. Esta recomendación entró en vigor el pasado 31 de julio y se espera que poco a poco incluya más países de América Latina.



A continuación, se detallan todas las naciones exentas de estas restricciones, cómo afecta el cierre de fronteras a los países latinoamericanos y al visado ETIAS, así como cuáles son las excepciones para viajar a Europa durante la pandemia de coronavirus.

¿Se puede volar a Europa desde Latinoamérica?

Aunque los países europeos han comenzado a reabrir sus fronteras progresivamente a nacionales comunitarios y a viajeros extranjeros, las restricciones de viaje europeas siguen vigentes para todas las naciones de América Latina salvo Uruguay.



Sin embargo, a medida que disminuya el impacto del coronavirus en los países latinos y en Europa, la UE comenzará a eliminar estas prohibiciones de entrada para viajes no esenciales.



Es por eso que la Comisión Europea, tratando de buscar un equilibrio entre asegurar la salud de sus ciudadanos y reactivar el turismo, ha elaborado una primera lista recomendado la eliminación de las restricciones de viaje para ciudadanos de 13 países:



- Argelia

- Australia

- Canadá

- China (sujeto a un acuerdo recíproco)

- Georgia

- Japón

- Marruecos

- Nueva Zelanda

- Ruanda

- Corea del Sur

- Tailandia

- Túnez

- Uruguay

El Consejo Europeo se ha comprometido a revisar la lista cada dos semanas con el fin de ampliar los permisos de entrada para viajes no esenciales a visitantes de otros países.



A su vez, la Comisión de la UE recomienda a los viajeros de estos 13 países consultar primero con la embajada del país europeo que desean visitar para asegurarse de que podrán acceder a él sin problemas.



Esto se debe a que la lista de países a los que se pide eliminar las restricciones de viaje es solo una recomendación y no una obligación, lo que implica que cada país de la UE decide si acepta o no la entrada de nacionales de terceros países.

¿Afecta la situación actual a la implementación de ETIAS?

Por el momento, la pandemia de coronavirus no ha cambiado la entrada en vigor de la autorización ETIAS prevista para finales de 2022.



Este nuevo permiso de viaje a Europa será obligatorio para la mayoría de ciudadanos que actualmente están exentos de visa para entrar a la UE por turismo, entre ellos los de 15 países de América Latina:



- Argentina

- Brasil

- Chile

- Costa Rica

- Colombia

- Dominica

- El Salvador

- Guatemala

- Honduras

- México

- Nicaragua

- Panamá

- Paraguay

- Perú

- Uruguay

- Venezuela



Obtener un ETIAS será muy sencillo, ya que el proceso de solicitud será totalmente por Internet y sin necesidad de acudir a una embajada o consulado europeos.

Ciudadanos exentos de las restricciones de viaje de la UE

A pesar de la situación actual y las medidas impuestas por los países europeos, estos son los supuestos en los que no se aplican las restricciones de viaje de la UE:



1. Cuando un nacional o residente permanente de un país de la Unión Europa que se encuentra en el extranjero quiere regresar a su país de residencia.

2. Cuando un trabajador sanitario (médico, enfermero, etc.) tiene que ingresar a Europa para ejercer sus funciones.

3. Cuando un trabajador de la comunidad científica va a desarrollar sus funciones en el continente europeo.

4. Cuando se trata de empleados, como los transportistas, que viajan diaria o periódicamente a las fronteras europeas.

5. Cuando un nacional de un tercer país viaja a Europa para estudiar.



Por tanto, aunque todavía es pronto para saber con seguridad cómo serán los viajes por turismo en la era postCOVID-19, los ciudadanos de países latinoamericanos que residen o estudian en Europa no tendrán problema para ir o regresar a sus países de origen.