Microsoft Surface llega a México con dispositivos para empresas y usuarios

Por estrategiaynegocios.net



Microsoft trae al mercado mexicano, antes de que termine el año, Surface Pro X para consumidor y Surface Hub 2S para empresas, dispositivo todo en uno, creado para el trabajo en equipo; único en su clase al ser totalmente móvil y tener integrado el sistema operativo Windows.



Para la firma de Redmond, Surface siempre ha significado dos cosas, productividad y versatilidad, un dispositivo que ayuda a mantener un flujo de trabajo constante para ser lo más productivos y creativos posible. También el diseño es una parte importante de este producto. Cada línea busca encajar en la vida de los consumidores.



“En estos momentos en los que vivimos conectados a través de pantallas y dispositivos, el que llegue Microsoft Surface a México es una noticia sumamente importante para nosotros y muy esperada por los consumidores mexicanos", señaló Enrique Perezyera, Director General de Microsoft México. “Surface es especialmente relevante porque forma parte de nuestro plan de inversión de US$1.100 millones en el país, llamado “Innovar por México”’ con el que buscamos acelerar la transformación digital del país y por ello con Surface hemos seleccionado una amplia gama de modelos especialmente desarrollados para uso empresarial. Para facilitar el aprendizaje y disfrutar con las personas que más queremos”.



La línea de dispositivos Surface fue pensada de acuerdo con las necesidades que los usuarios tienen, ya sea empresariales, para trabajadores de primera línea que se mantienen en constante movimiento y requieren estar conectados todo el tiempo, o bien necesidades personales para entretenimiento, tareas escolares o desarrollo creativo. Con esto en mente, Microsoft seleccionó 6 modelos de la familia Surface para que cada dispositivo ayude a los usuarios en México a crear, trabajar y aprender:





o Surface Pro 7. El portátil 2 en 1 con pantalla táctil de 12.3 pulgadas, ultraligero y versátil. Ahora con un procesamiento más rápido y más conexiones, además de una batería que dura de todo el día. Ahora es más versátil con puertos USB-A y USB-C. Es ideal para tareas cotidianas, compras en línea, así como para plasmar ideas, armar un plan de negocios o entretenerse.



o Surface Pro X. La Surface Pro, más delgada, ligera, siempre conectada y poderosa jamás creada. Es el dispositivo más móvil que Microsoft ha construido, con tecnología LTE, como tener un celular en una tableta.





o Surface Laptop 3 (13.5” y 15”). Con un diseño, delgado, ligero y elegante, y duración de batería de hasta 11.5 horas, es la perfecta laptop para el día a día. Además, es una opción ideal para quienes buscan más potencia y opciones de personalización.





o Surface Go 2. Ofrece un increíble valor en un diseño ligero y portable, siendo un gran dispositivo para cualquier usuario en la empresa o la familia. Es la opción 2 en 1 más asequible y portátil del portafolio.



o Surface Book 3 (13.5” y 15”). Nuestra laptop más poderosa de la historia. Diseñada para profesionales que necesitan el rendimiento a nivel de una computadora de escritorio, en cualquier lugar, esta es la estación de trabajo más potente.



o Surface Hub 2S. Es una sala de reuniones móvil, que va donde tus ideas te llevan, cuenta con sistema operativo Windows 10, Microsoft Teams for Surface Hub, Microsoft Whiteboard, Microsoft Office (Mobile) y Microsoft Power BI, para llevar el trabajo en equipo a cualquier lugar.



Los dispositivos de la familia Microsoft Surface se acompañan de diferentes accesorios para que los usuarios puedan personalizar tener la mejor experiencia. Los accesorios que estarán disponibles en México son:



o Surface Pro Type Covers: es una combinación perfecta entre estilo sofisticado, confort y tecnología.



o Surface Pro X Type Cover: es un teclado único que brinda una experiencia cómoda donde sea que estés.



o Surface Go 2 Type Cover: es una opción completa para escritura fluida y navegación precisa a través de su panel táctil.



o Surface Pen: brinda la experiencia de escritura más natural creada hasta el momento.



o Surface Slim Pen: para una escritura natural y elegante.



o Surface Arc Mouse: delgado, ligero y listo para viajar, diseñado para ofrecer confort a la mano y se dobla para caber fácilmente en tu mochila. Se conecta vía Bluetooth.



o Surface Mobile Mouse: Delgado, ligero y listo para viajar. Diseñado para adaptarse a cualquiera de las dos manos y cabe fácilmente en el bolsillo.





Los consumidores que busquen dispositivos para uso en el hogar, aprendizaje o entretenimiento podrán adquirir la línea Surface a través de la cadena de tiendas y venta online de Best Buy, Costco y Liverpool, a lo largo de la república mexicana; quienes estarán impulsando diferentes programas de financiamiento para facilitar el acceso a estos dispositivos.



“Surface está impulsando la industria con una innovadora integración de hardware y software, para ofrecer dispositivos potentes y elegantes. Surface piensa en las necesidades del sector consumo, para impulsar la productividad y el entretenimiento. Lo que hace diferente a Surface es la perfecta combinación de desempeño y versatilidad, así como la flexibilidad para aprovechar un dispositivo ya sea como una laptop robusta o una poderosa tableta, con el apoyo de accesorios, que dan como resultado una increíble satisfacción de los clientes. Con Surface buscamos crear una experiencia única y especial, en cualquier lugar, ya sea trabajando en casa o en movimiento”. Comentó Moisés Avelar, Director de Consumo para Latinoamérica Hispánica en Microsoft.



Surface para empresas, cuenta con diversas características para trabajar específicamente en un ambiente empresarial, contando con el sistema operativo, Windows 10 Pro, Garantía especiales, procesador Intel de 10ª generación e integración con todos los sistemas como Teams, Office y Microsoft EMS.



Verónica Peña, Directora de Soluciones para Trabajo Moderno, Seguridad y Dispositivos, Microsoft México, destacó, “Para Microsoft, la innovación en hardware es estratégica porque lleva la productividad a otro nivel. Eso es precisamente lo que Surface nos permite lograr, productividad con máxima versatilidad, acompañada del mejor diseño. Nos obsesiona cómo el diseño forma parte de nuestras vidas y cómo podemos adaptar Surface a cada una de nuestras actividades diarias. Sea cual sea el rol que desempeñes dentro de la empresa y en la industria en la que te desarrollas, hay un modelo de Surface que podrá facilitar las tareas, la comunicación y contribuirá para que no haya nada que se interponga entre lo que imaginas y lo que creas”.