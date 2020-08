EE.UU. condena intimidación a prensa independiente en Nicaragua

Por EFE / AP



El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, condenó el miércoles (29.07.2020) los intentos del gobierno sandinista de Daniel Ortega por intimidar a la prensa independiente del país centroamericano.



"Condenamos los últimos esfuerzos del régimen Ortega para intimidar a los medios independientes nicaragüenses en (la ciudad de) León y en otros lugares", señaló el diplomático en un tuit enviado por la embajada estadounidense en Managua.



"Los valientes periodistas de Nicaragua han demostrado que continuarán contando las feas verdades que el régimen desea ocultar desesperadamente", agregó.



El pasado fin de semana, el periodista Gerall Chávez, exiliado en Costa Rica, denunció que recibió una carta anónima y un vídeo en el que simulan su decapitación, un hecho del que el reportero responsabiliza al gobierno y a sus "operadores políticos".



Policía no investiga amenazas



Amenazas como "ya tenés ganado tu lugar en el panteón de El Rosario", "te vamos a cortar la lengua”, o "regresa y te aseguramos que no vas a dilatar vivo”, acompañadas de epítetos soeces, se leen en el mensaje anónimo que el periodista divulgó en sus redes sociales y que incluye también advertencias contra sus familiares cercanos.



Chávez reveló el miércoles a la agencia AP que volvió a recibir amenazas anónimas durante el día, cuando en una llamada telefónica a su móvil una voz desconocida le preguntó: ”¿Te gustó la carta que te mandamos, golpista?”, y cortó la comunicación. Chávez piensa que las amenazas obedecen a un “malestar” del gobierno por sus recientes reportajes sobre cientos de nicaragüenses varados en la frontera con Costa Rica, a quienes las autoridades les impiden entrar al país por no tener pruebas negativas de COVID-19.



“Al gobierno de Nicaragua no le gusta que se diga la verdad, pero yo sólo he hecho mi trabajo, he dado voz a la gente”, afirmó el periodista.



La Policía de Nicaragua no se ha pronunciado sobre esa amenaza ni ha informado si procederán a investigar el caso.



Por su parte, el empresario Aníbal Toruño, propietario de Radio Darío, de perfil opositor, denunció que policías antidisturbios han "asediado" a esa emisora, ubicada en León, a 90 kilómetros de Managua. Toruño indicó que el asedio y acoso fue dirigido por el jefe de la Policía de León, Fidel Domínguez, y que el pasado sábado 10 efectivos policiales utilizando una grúa se llevaron un vehículo y una motocicleta propiedad de dos colaboradores y estacionados en las afueras de la radio.



La violencia contra los periodistas en Nicaragua se agudizó luego del estallido social contra el presidente Ortega en abril de 2018, cuando las manifestaciones antigubernamentales dejaron cientos de presos, muertos y desaparecidos, miles de heridos y cerca de 100.000 en el exilio, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).