DELL: 5 maneras de fortalecer la seguridad de la información en teletrabajo

Por estrategiaynegocios.net



Los datos que generalmente se ven afectados por los ataques de ransomware son los que contienen información confidencial de empleados, clientes, pacientes o financieros. Esto significa que uno de los activos más valiosos de la compañía es vulnerable a un ataque.



Una de las principales razones por las cuales los ataques de ransomware se consideran exitosos es la gran cantidad de empleados que tienen datos almacenados en sus dispositivos de punto final; así como la falta de capacitación para los empleados sobre temas de ciberseguridad. Un estudio de 2017 llevado a cabo por Forrester Consulting y Dell, Evolving Security to acomode the Modern Worker, reveló que el 36% de los empleados abre con frecuencia correos electrónicos desconocidos y el 71% comparte archivos con terceros diariamente o semanalmente, exponiéndose a sí mismos y a la organización a ataques de ransomware.



¿Qué pueden hacer las empresas y los empleados para protegerse?



Capacitar a los empleados en temas de seguridad: es importante que todos los empleados comprendan por qué la seguridad de los datos es crítica en todos los niveles y cómo desempeñan un papel vital para mantener los datos seguros dentro y fuera de la empresa. La capacitación debe considerar escenarios comunes e inesperados en los que los datos pueden verse comprometidos y cómo mostrar mejores prácticas en seguridad.



Encontrar y utilizar soluciones que brinden altos niveles de seguridad de puntos finales, al tiempo que permite a los usuarios finales trabajar libremente: para ser productivas, las organizaciones necesitan proteger los puntos finales y los datos que contienen de una manera simple que permita a los empleados hacer su trabajo sin complicaciones que podrían ser una barrera.



Mantenga actualizadas las soluciones de seguridad disponibles y ejecute todos los parches a tiempo: si bien muchas organizaciones no tienen especialistas en seguridad en el personal o tienen presupuestos limitados, cada organización debe priorizar el mantenimiento de su software, así como la ejecución de parches para reducir áreas de vulnerabilidad.



Cree un plan de respaldo: las organizaciones necesitan un plan para hacer frente a la recuperación de datos. Hoy en día la información es el activo más valioso de una empresa. Cuidar esta información puede ser la diferencia entre las empresas que se recuperan rápidamente de un desastre y las que no.



Integre soluciones de seguridad robustas para proteger datos importantes y prevenir amenazas: prevención avanzada para ayudar a detener las amenazas; datos cifrados para que, incluso cuando alguien acceda a los datos, no se puedan usar; y soluciones de respaldo y recuperación para avanzar si ocurre una fuga de datos.



‘’Estamos viviendo en lo que se ha denominado la nueva normalidad, por lo que tenemos que ir evolucionando y adaptándonos según la realidad lo requiera, esto sin dejar de lado elementos clave para el éxito de nuestras organizaciones, como lo es la seguridad de la información, en Dell Technologies tenemos una serie de soluciones que se convierten en un gran aliado para las organizaciones de todos los tamaños y requerimientos’’ comentó Gustavo Ripoll, Vicepresidente de Dell Technologies para Centroamérica y el Caribe.



El trabajo moderno necesita un enfoque de seguridad moderno para proteger el lugar de trabajo, los datos, los dispositivos y el acceso del usuario final. Dell Technologies, reúne un conjunto líder de capacidades para hacer precisamente eso.