El Congreso negocia ayuda a las pequeñas empresas de EEUU azotadas por la pandemia

Por AFP



Ejecutivos de grupos como Walmart, Facebook, Microsoft, Google y Starbucks advirtieron sobre el "catastrófico" perjuicio para las empresas y el empleo causado por los cierres de actividades impuestos para contener el covid-19.



La presidenta de la Cámara de Representantes (Baja), la demócrata Nancy Pelosi, volvió a reunirse con el secretario del Tesoro Steven Mnuchin y la Casa Blanca calificó de " productivo" el encuentro.



El jefe de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo que las partes "se están acercando" pero indicó que después de revisar los números que cada bando quiere agregar a un nuevo paquete de ayuda "hay un montón de asuntos pendientes".



De momento no se vislumbra que ese acuerdo se alcance rápidamente. Mientras el debate continúa, millones de trabajadores han perdido subsidios complementarios por desempleo de US$600 semanales aque expiraron el viernes y muchos están en riesgo de perder también sus casas tras suspenderse los desalojos.



Pelosi volvió a decir que los US$200 que los republicanos propusieron pagar como ayuda extraordinaria no se ajusta a lo que necesitan las familias estadounidenses.



"Millones de niños de nuestro país viven en inseguridad alimentaria. Millones de personas están preocupadas por que pueden ser desalojadas de sus casas, decenas de millones están en el seguro por desempleo", dijo Pelosi.



Pero las conversaciones "están avanzando. Tenemos nuestras diferencias e intentaremos tener un entendimiento más claro de cuáles son las necesidades", afirmó.



En una carta a los líderes del Congreso, los principales directivos de grandes corporaciones dijeron que las pequeñas empresas no disponen de suficiente dinero como para esperar una vacuna contra el covid y en consecuencia "enfrentan una potencial ruina financiera que demorará muchos más años la recuperación de la economía nacional".