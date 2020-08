México comenzará el nuevo curso escolar a distancia el 24 de agosto

Por EFE



"Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. La pandemia representa uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo que exige esfuerzos y actitudes extraordinarias", dijo en conferencia de prensa junto al presidente, Andrés Manuel lópez Obrador.

Moctezuma expresó que "todos deseamos volver a las aulas en compañía de amistades y maestros" pero señaló que países como Israel, Corea del Sur o Reino Unido "abrieron sus escuelas y tuvieron que volver a cerrar".



Por ello, aseveró que los 30 millones de alumnos mexicanos regresarán a las aulas cuando las autoridades sanitarias decreten el "semáforo verde", es decir, un riesgo bajo de contagios de COVID-19.



Cada 15 días, la Secretaría de Salud de México publica un semáforo de riesgo de contagios basado en cuatro colores (rojo, naranja, amarillo y verde) para cada uno de los 32 estados del país. Ninguno hasta ahora se encuentra en semáforo verde.



El secretario de Educación anunció un acuerdo con las corporaciones televisivas privadas Televisa, TV Azteca, Grupo Imagen y Multimedios para que, a través de seis canales, se emita contenido educativo las 24 horas del día y durante los siete días de la semana.



Para quienes no tengan acceso a la televisión en sus casas, anunció emisiones en radio y la distribución de cuadernos gratuitos.



"Es importante que va a llegar a todo el territorio nacional, es de cobertura amplia", expresó sobre el programa López Obrador, quien subrayó que a pesar de ser a distancia el nuevo ciclo educativo iniciará "con toda formalidad" y no se tratará de "un curso de emergencia o transitorio".



México cerró el 20 de marzo los colegios por la crisis del coronavirus, aunque los centros educativos de algunos estados y escuelas privadas se avanzaron a la medida decretada por el Gobierno federal y habían cerrado unos días antes.



El cierre afectó a unas 250.000 escuelas públicas y privadas de nivel básico, 18.000 de medio superior y 4.000 universidades.



El 20 de abril, tras un mes de descanso, los centros educativos retomaron el curso con actividades a distancia y mediante clases emitidas por la televisión pública hasta que finalizó el curso el 17 de julio.



Según la Universidad Johns Hopkins, México es el tercer país del mundo con mayor número de muertos por COVID-19, solo superado por Estados Unidos (154.834) y Brasil (93.563), y el sexto país en número de contagios.



Sin embargo, México, con una población de 130 millones de personas, ocupa el puesto número 14 en la tasa de muertes por cada millón de habitantes, según el portal de estadísticas Worldometer.



El país cerró en abril y mayo la economía no esencial y en junio inició un plan de reapertura que no pudo evitar el golpe del coronavirus a la economía mexicana, que sufrió en el segundo trimestre una caída nunca vista del 18,9 %.