Cinco claves para dar a conocer tu marca en TikTok

Por Emprendedores.es



Más conocidos como Generación Z, estos usuarios encuentran en la red social más de moda un espacio en el que compartir contenidos basados en vídeos cortos y coreografías. Una diferenciación que ha atraído ya a más de 800 millones de usuarios, según un informe de Hootsuite y We Are Social, lo que lo convierte en un lugar perfecto para conocer los gustos y motivaciones de la próxima generación en las redes sociales. Para aprovechar todo su potencial, Hootsuite recomienda seguir estas cinco pautas:



1. Observar las tendencias

TikTok es un medio en constante evolución donde aparecen vídeos virales y nuevas tendencias a diario. Sólo es cuestión de revisar las tendencias que actúan como indicadores para que los usuarios hagan vídeos con movimientos de baile o creen su propia variación sobre un tema. Hay que estar atento y saber qué es lo que interesa a los usuarios para adaptarlo a tu marca.



2. Vídeos cortos

Los vídeos cortos, novedosos y grabados en vertical son la esencia de TikTok. Las estrategias sociales en esta plataforma no deben estar enfocadas a las ventas, hay que pensar que los jóvenes no están muy interesados en esto, pero esta red social es un gran canal para posicionar tu marca. Los retos, la innovación, el humor y los bailes son clave para hacerte un hueco en TijTok y poder llegar a una población muy específica



3. Retos de hashtag

Muchas marcas como NFL, Sunsilk o Universal Pictures, han comenzado a crear campañas con estos retos. Alrededor del 16% de todos los vídeos en la plataforma están vinculados a desafíos de hashtags. En ellos se anima a los usuarios a crear vídeos usando una canción específica o diferentes movimientos de baile pero siempre utilizando un hashtag determinado. El 35% de los usuarios suele participar en estos retos. Además, muchos de los retos que se empiezan en TikTok se han extendido a otras redes sociales, como es el caso del reto de Pepsi #SwagStepChallenge que llegó, también, a Twitter y YouTube.



4. Anuncios en la plataforma

Los anuncios de adquisición o Brand TakeOver pueden ser una buena opción para una marca. Estos anuncios son los que aparecen nada más abrir la aplicación. Pueden ser de diferente formato, un vídeo, GIF o imagen a pantalla completa, que va de tres a cinco segundos de duración y puede llevar enlaces a una página de destino externa o interna. TikTok solo permite un anunciante para este formato por día y garantiza cinco millones de impresiones diarias.



5. Canciones de marca e influencers

Los jingles publicitarios siempre han estado muy presentes en los anuncios tradicionales. Ahora, con plataformas como TikTok, la música puede hacer que una campaña publicitaria despegue. Es importante también que una marca se asocie con un influencer para que los desafíos o los hashtags que se propongan lleguen a muchas más personas. Por ejemplo, OREO creó una canción y se asoció con una influencer de TikTok para promover su desafío #WhatsYourStuf (hasta ahora con más de 4.000 millones de visualizaciones), o como la marca Chipotle, que, para la Super Bowl de este año, se asoció con Justin Bieber para promocionar su sencillo «Yummy».