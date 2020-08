CEO's de Amazon, Facebook, Alphabet y Apple testificarán en Congreso de Estados Unidos

Por Bloomberg



Los directores ejecutivos de Amazon.com Inc., Facebook Inc., Alphabet Inc. y Apple Inc. testificarán en una audiencia sobre antimonopolio de grandes tecnologías en el Congreso de Estados Unidos el próximo 29 de julio, según un anuncio del Comité Judicial de la Cámara.



La audiencia con Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Tim Cook se programó originalmente para el 27 de julio, pero se pospuso debido a los planes para honrar al fallecido ícono de los derechos civiles John Lewis en el Capitolio.



Los Representantes demócratas Jerrold Nadler y David Cicilline, que presiden respectivamente el panel judicial y su subcomité antimonopolio, explicaron en un comunicado que es importante escuchar a los CEO´s de estas empresas por la importancia que representan en la vida del pueblo estadounidense.



La audiencia, en la que los ejecutivos participarán virtualmente, es el enfrentamiento de más alto perfil hasta ahora entre empresarias de tecnología y legisladores, que están cada vez más frustrados con la industria de este rubro. La reunión comenzará al mediodía.



Todas las compañías se enfrentan a investigaciones antimonopolio por parte de agentes federales, así como a una investigación de un año por parte de la Cámara que probablemente terminará con cambios recomendados a la ley de competencia.