Comic-Con 2020 como una convención virtual

Por CNET



La convención de cultura popular que se celebra cada mes de julio en San Diego es un poco diferente este año porque se está realizando de manera completamente virtual a causa de la pandemia de COVID-19.



A diferencia de otros años, la Comic-Con de San Diego (SDCC, por sus siglas en inglés), la más famosa de las convenciones de cómics en el mundo no tiene asistentes disfrazados abarrotando el lugar y los tradicionales paneles con repartos completos de películas y series se están realizando mediante videoconferencia. La buena noticia, sin embargo, es que este año Comic-Con es gratis y accesible para todo el mundo. Puedes ver los paneles en el momento en que se cuelgan en el canal de YouTube de Comic-Con o en diferido. La edición 2020, llamada Comic-Con@Home (Comic-Con At Home) y se está llevando a cabo del 22 al 26 de julio de 2020 y ofrece más de 350 paneles y videoconferencias previamente grabadas sobre cómics, películas, series de TV y videojuegos a través de la página Web oficial de la SDCC y del canal de YouTube de la Comic-Con de San Diego.



Entre los títulos presentes en la convención virtual estarán The Boys, The Walking Dead, His Dark Materials, Bob's Burgers, Adventure Time: Distant Lands y Bill & Ted Face the Music, entre muchos otros.

Vea múltiples charlas en Comic-Con San Diego 2020 acá