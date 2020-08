Las nuevas profesiones digitales imprescindibles tras la COVID-19

Por Business Insider (España)



La transformación digital ha sido un término en boca de todos en los últimos años. Este concepto, que se había convertido en un objetivo a medio plazo para algunas empresas, ha aterrizado con fuerza en plena crisis de la COVID-19, donde muchas organizaciones se han visto obligadas a adaptarse a un mundo exclusivamente online en tiempo récord.

Las compañías han abrazado el teletrabajo, llevando gran parte de sus procesos a la nube, y han comenzado a usar herramientas colaborativas. El paradigma del que se venía hablando en los últimos tiempos parece haber llegado de manera abrupta con el coronavirus y con perspectivas de quedarse en la nueva normalidad. En este contexto la demanda de profesionales digitales capacitados para ayudar en la transformación de sus empresas es mayor que nunca.



El informe Digital Talent Overview 2020, elaborado por la asociación Barcelona Digital Talent antes del coronavirus, habla de que la demanda de personal tecnológico se ha elevado un 41,3% en la última década en Europa.

Una manera de reducir la brecha digital

En ese sentido, la escuela de negocios líder y nativa de la era digital, ISDI (Instituto Superior para el Desarrollo de Internet) ofrece el MIB (Master Internet Business), el primer máster integral de transformación, especialización y profesionalización del negocio digital.



ISDI ha elaborado el primer mapa de profesiones digitales. Se trata de la primera clasificación completa de puestos digitales que se realiza en nuestro país y detalla todos los nuevos oficios que han ido surgiendo en este campo indicando los conocimientos necesarios para cada puesto.

Desde el Chief Digital Officer, responsable de transformar la organización, desarrollando y liderando procesos que garantizan un crecimiento sostenible del negocio y la empresa, hasta perfiles como los Digital Analyst, Marketing Consultant o Performance manager.



En este marco es importante destacar la necesidad creciente que existe de los 'Traductores digitales', un perfil especialmente demandado por su capacidad para reinterpretar a la nueva realidad digital la visión estratégica, el go-to-market y el change-management de las empresas.



Algunas de esas nuevas profesiones digitales, conocimientos y herramientas, te las detallamos a continuación tal como las refleja el mapa de profesiones realizado por ISDI:



Chief Digital Officer- Su labor es la de transformar la organización poniendo el foco en el negocio y en el cliente, trabajando en colaboración con el CTO (chief technical officer) y el CIO (chief information officer). Esta figura tiene que contar con buenos conocimientos en el campo digital y en nuevas tecnologías, y dominar materias como ciberseguridad, cloud, Social Media, Robótica, Inteligencia Artificial, Blockchain, etc. Deberá tomar decisiones innovadoras basadas en los datos. Se estima un salario de 140.000 € al año.



Digital Analyst- Como experto en manejo de datos, el Digital analyst da sentido a los datos recogidos por las distintas herramientas de medición online. Gracias a este análisis, es capaz de sacar conclusiones con las que realizar recomendaciones de estrategia y optimización.



Marketing Automation Consultant- Híbrido entre marketing y tecnología, es responsable de configurar e implementar las herramientas de marketing automation con el objetivo de administrar eficientemente la interacción entre la marca y sus clientes y leads. Debe saber cómo crear campañas de marketing vía email incorporando diferentes herramientas como el sistema de contenido, segmentación, automatización o rastreo.



Performance Manager- Es el responsable de toda la publicidad, tanto pagada como no pagada, con foco en atraer tráfico a la web y generar leads. Su objetivo principal es desarrollar y cumplir la estrategia de captación de la compañía. Se comunica de manera directa con el CMO (chief marketing officer) y con los responsables de otras áreas, desde la redacción al equipo de desarrollo, para trabajar de manera cohesionada. Algunos conocimientos que necesita son estrategias de marketing digital, gestión de publicidad digital (SEM, afiliados, eMailing, SMM), Ecommerce



Business Intelligence Analyst- Este profesional recoge, gestiona y analiza información interna de la organización (ventas, gastos, ingresos, etc) para ayudar en la toma de decisiones. No solo obtiene datos de la compañía, sino también de su competencia. Ofrece asesoramiento a distintas áreas en la organización y mide los resultados después de que se hayan introducido las mejoras, creando informes visuales para mostrar las conclusiones. Debe dominar áreas de investigación de mercados, finanzas y economía, análisis prescriptivo o visualización de datos.

Estos nuevos cargos son, no ya el futuro, si no el presente del mundo laboral, por eso, para cualquier profesional que quiera mantenerse actualizado y competitivo, la formación en el campo digital viene a ser imprescindible.