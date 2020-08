Guatemala: Médicos piden reunión con Giammattei por hacinamiento y otras carencias en el Hospital Roosevelt

Por Prensa Libre



Los profesionales buscan que los atiendan personalmente o en una reunión virtual para poder encontrar soluciones a crisis que afronta el hospital.



Señalan que en este hospital han fallecido 260 personas por coronavirus, entre ellos cinco médicos.



Luis Chávez, jefe de Patología del Roosevelt, pidió reunión con las autoridades para informar de las condiciones en las que están trabajando y qué necesitan para seguir funcionando.



Añadió que entre las necesidades del hospital están el hacinamiento, lo que ha causado colapso.



“Es preocupante la situación a nivel nacional, es preocupante cómo se ha desatendido las peticiones que se han hecho a lo largo del tiempo. Ya estamos trabajando en el sistema colapsado; sin embargo, el trabajo sigue saliendo”, manifestó.



Recalcó que hacen una cordial invitación a Giammattei y a la ministra Flores para platicar de la situación que viven en el Hospital Roosevelt y buscar juntos una pronta solución, pues desde hace unos dos meses han pedido la reunión.



El médico Miguel Ángel Siguantay, del área de Cirugía, dijo que los cinco espacios habilitados siguen funcionando para pacientes con coronavirus, pero el problema es que continuamente se detecta pacientes positivos donde no debería de haber, lo que es un problema para las personas que no están infectadas.



Añadió que con en reuniones con la junta directiva y con el cuerpo médico activo decidirán qué medidas tomarán. También se quejaron que a los médicos extranjeros no les han pagado.





Una médico que se identificó solo como Sandoval, indicó que a los médicos extranjeros les piden colegiado temporal, el cual se los dan si han trabajado cuatro años en el país, lo que es limitante, pues muchos son especialistas en el primer año de la subespecialidad. Además, desde enero a julio no reciben pago.



Dijo que por medio de donativos se han reunido cajas con víveres.



“Hacemos un llamado a las autoridades a que no retrasen más el pago de los médicos”, manifestó.



La Dirección de Comunicación del Ministerio de Salud informó que la ministra de Salud manifiesta su apoyo total al Hospital Roosevelt.