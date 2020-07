Amazon confirma que retrasará el Prime Day de 2020

Por CNET



Amazon ha confirmado lo que muchos reportes señalaban en las últimas semanas: el Amazon Prime Day de 2020 tendrá lugar más tarde de lo habitual.



La compañía de comercio electrónico dijo en un comunicado que retrasará Prime Day en EE.UU. hasta algún momento de este año sin especificar cuándo, y que organizará un Prime Day en India el próximo mes, del 6 al 7 de agosto.



Amazon reveló que el Prime Day se llevará a cabo en México hacia el cierre de este año, aunque todavía sin una fecha oficial. El retraso de Amazon Prime Day en Estados Unidos fue revelado originalmente por TechCrunch La empresa no confirmó al medio fuente si otros mercados no estadounidenses llevarán a cabo al mismo tiempo su Prime Day que EE.UU., o si cada uno tendrá eventos individuales en diferentes fechas como India. "Este año celebraremos Prime Day más tarde de lo habitual, mientras garantizamos la seguridad de nuestros empleados y apoyamos a nuestros clientes y socios de ventas. Estamos entusiasmados de que los miembros Prime en India tendrán descuentos del 6 al 7 de agosto y que los miembros de todo el mundo experimentarán Prime Day a finales de este año. Esperamos compartir más detalles pronto", dice Amazon en el comunicado.



Prime Day es una celebración de dos días con ofertas en miles de productos del catálogo de Amazon. El evento se ha celebrado normalmente en julio de forma global, pero se esperaba que se retrasara debido a la pandemia por coronavirus. En mayo, The Wall Street Journal reportó que Amazon estaba considerando realizar el evento en septiembre, pero parece que Prime Day se podría retrasar aún más.