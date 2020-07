Encuentros E&N: Para los consumidores, la publicidad es clave en tiempos de pandemia

Por estrategiaynegocios.net

"Las marcas que han podido estar activas en estos momentos están ganando terreno. En el entorno empresarial vemos cambios. El turismo se ha afectado, el ecommerce gana terreno. Da capacidad de medir, reaccionar, recuperarse a cambios. Solo las marcas que entiendan cómo moverse en el mundo digital podrán superarse". Así afirmó Cristimaría Salgado,consultora de negocios senior de Kantar Mercaplan, la firma consultora que analiza de forma exclusiva para Estrategia & Negocios, el Top of Mind en Centroamérica.

La nueva realidad durante la era creada por la pandemia Covid-19 ha obligado a las marcas a reconvertirse, aprender y responder de forma adecuada a los nuevos retos. El pasado 2 de julio, dos expertos de Kantar Mercaplan dibujaron cuáles son las lecciones para las marcas de Centroamérica en estos momentos con Webinar: Aprendizajes y Comportamientos: El Futuro de las marcas del Top of Mind 2020.



Los efectos del Covid-19 ya se están viviendo en múltiples tendencias en Centroamérica:

En Panamá:

32% más de compras de aplicaciones de delivery

27% compras a través de línea de teléfono

27% compras en tiendas cercanas al hogar

En Guatemala:

78% le presta más atención a los precios

62% presta más atención a productos en promoción

56% continúa comprando las mismas marcas de siempre



COVID-19 Barometer de América Latina explicó que 5 de cada 10 personas afirmaron que ahora ven más televisión abierta que hace un mes, y todo eso se reflejó también en las audiencias. "Viendo la región y sus cambios significativos vemos que hay temor, hay más conciencia, el distanciamiento social, las restricción, la nueva forma de convivir se vuelve clave sin descartar que debemos cuidar nuestra salud", dijo Salgado.

En este escenario, "para los consumidores, la publicidad es clave y esperan que continúen. Al mantener su publicidad activa, podrán promocionar su marca y construir una diferencia significativa. Nuestros aprendizajes nos han enseñado que Las marcas que mantienen una diferencia significativa más relevante surgirán de la crisis más fuertes que otras. Se espera que las marcas estén activas desde una perspectiva positiva, tranquilizadora y útil".



"A medida que los consumidores ajustan sus comportamientos y estilos de vida a la luz de la situación del COVID-19, su consumo de medios también cambia. Cuando las personas están encerradas en casa enfocándose en los medios como nunca antes y listos para compartir sus puntos de vista en redes sociales, ahora no es el momento para un paso en falso en la comunicación", apuntó Salgado. Insistió que los hallazgos de Kantar Mercaplan es que hay un aumento en consumo de medios. "Vemos más publicidad en medios más que antes. Vemos más audiencia en televisión. Ahora tiene sentido la combinación de digital más televisión".

"Como propietario de una marca se deben buscar la mejor combinación que rinda el mejor rendimiento de marca".





Top of Mind Centroamérica 2020

Por quinto año consecutivo, Estrategia & Negocios publicará su Edición Especial MARCAS EN EL TOP OF MIND DE CENTROAMÉRICA 2020: CONECTADAS CON SUS CONSUMIDORES. Será el tema de Portada de nuestra edición 247, que circula en el mes de Agosto.



Este año, destacaremos a las marcas dueñas de los cerebros de los consumidores de la región en más de 20 categorías, y a las que, incluso en estos tiempos de pandemia, han sabido fortalecerse y estar en la mente de los centroamericanos.



Más de 1.800 personas en los 6 países de la región participaron entre los meses de junio y julio de este año en esta investigación cuyos resultados les presentaremos en nuestra edición próxima. Los invitamos a conocer a las marcas en el Top of Mind de Centroamérica y las estrategias de estas marcas, contadas por sus líderes.



¿Qué vamos a destacar en el quinto informe Top of Mind de Centroamérica 2020?

El quinto informe MARCAS EN EL TOP OF MIND DE CENTROAMÉRICA 2020 revelará este año:



-A las MARCAS TOM LÍDERES DE LOS 5 AÑOS del informe, en 6 categorías.

-A las marcas TOM conquistadoras de cerebros 2020, en 16 categorías.

Además, Mercaplan investigó y analizó en torno a:

-A las marcas que, a pesar de la crisis del COVID-19, se fortalecieron en la mente de los consumidores.

-A las marcas y empresas reconocidas por haberse colocado cerca de sus clientes. Las que los consumidores centroamericanos destacaron por su labor social, apoyo a la comunidad, al país o a los sectores más vulnerables

-Las campañas publicitarias que, durante la pandemia, tocaron la mente de los centroamericanos y conectaron con sus audiencias

Encuentre a su marca en las categorías de:

ASEGURADORAS/ BOQUITAS-SNACKS/ CAFÉ-COFFEE SHOPS/ SUPERMERCADOS/ TIENDAS POR DEPARTAMENTO/ EMBUTIDOS/ FARMACIAS/ GASOLINERAS/ JUGOS/ LECHE/ PASTAS/ POLLO FRESCO/ RESTAURANTES DE COMIDA RAPIDA/ YOGURT

Además, se analizará comparativamente a 6 CATEGORÍAS DE MARCAS QUE HAN ESTADO PRESENTES EN LOS 5 AÑOS DE MARCAS TOM E&N-MERCAPLAN. ¿Cuál ES EL DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS DE LAS MARCAS Top Of Mind de Centroamérica en las siguientes categorías:

1. AUTÓMOVILES

2. BANCOS

3. CERVEZA

4. TELEFONÍA MÓVIL

5. UNIVERSIDADES

6. RON