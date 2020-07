U.S. Cotton Trust Protocol establece nuevos estándares del algodón más sostenible

Por estrategiaynegocios.net



A partir de hoy, las marcas y las tiendas departamentales pueden unirse al U.S. Cotton Trust Protocol, un nuevo sistema para el algodón cultivado responsablemente que proporcionará datos anuales en seis áreas de la sostenibilidad que están alineadas con los U.N. Sustainability Goals. Con datos comparados año a año -disponibles por primera vez- las marcas y las tiendas departamentales podrán medir de una mejor manera el progreso hacia el logro de sus compromisos respecto a la sostenibilidad.



Uno de nuestros objetivos al desarrollar el Trust Protocol es dar a las marcas y tiendas departamentales una mayor confianza al incluir el algodón estadounidense en su mezcla de abastecimiento ”, dijo Ken Burton, Director Ejecutivo del U.S. Cotton Trust Protocol. “Las marcas y tiendas departamentales participantes podrán demostrar desde ahora un progreso medible en la reducción de su huella ambiental y en el logro de objetivos de sostenibilidad”.



El Trust Protocol respalda y verifica el progreso de la sostenibilidad a través de la recopilación de datos sofisticados y la verificación independiente de terceras partes. Al trabajar con Field to Market: The Alliance for Sustainable Agriculture y Control Union Certifications de Norteamérica, el Trust Protocol permite a las marcas y tiendas departamentales rastrear mejor el algodón que ingresa a su cadena de suministro. Las marcas que se conviertan en miembros del Trust Protocol tendrán acceso a datos comparados año tras año sobre el uso del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de la energía, el carbono del suelo y la eficiencia del uso de la tierra.





“En Levi Strauss & Co., la calidad y sostenibilidad del algodón que utilizamos es fundamental para nuestro negocio e importante para nuestros clientes. Estamos profundamente comprometidos con el abastecimiento de algodón sostenible y la reducción del uso de agua, las emisiones de carbono y el uso de productos químicos”, dijo Liza Schillo, Gerente Senior, Global Sustainability Integration, Levi Strauss & Co. y miembro de la Junta Trust Protocol. “Por lo tanto, apoyamos firmemente la introducción de estándares, incluido el U.S. Cotton Trust Protocol, esto favorece al algodón cultivado de manera sostenible e impulsa una adopción más amplia de las prácticas de cultivo sostenible a largo plazo”.



El Trust Protocol es un complemento de los programas de sostenibilidad existentes y está diseñado de principio a fin para adaptarse al entorno único como es el de la siembra de algodón de los Estados Unidos.



El mes pasado, el Trust Protocol ingreso a la lista de 36 fibras y materiales preferidos de Textile Exchange, la cual es consultada por más de 170 marcas y tiendas departamentales participantes, como parte del programa Textile Exchange’s Material Change Index .