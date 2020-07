Hackean cuentas de Twitter de los empresarios Musk, Bezos y también la de Apple

Por AFP

Las cuentas de Twitter de Apple, Elon Musk y Jeff Bezos, entre otras, fueron pirateadas este miércoles al exhibir un mensaje que incitaba a usuarios a enviar bitcoins con la falsa promesa de recibir luego el doble.

La lista de cuentas que fueron blanco del ataque confirmado por Twitter creció rápida y simultáneamente, e incluyó las de Joe Biden, Barack Obama, Bill Gates, Uber y plataformas de criptomonedas, entre otras.

Esos tuits, que ya han sido borrados, invitaban a enviar en 30 minutos 1.000 dólares en bitcoins para recibir luego esa suma duplicada.

"Es una ESTAFA. NO participen", advirtió en Twitter, Cameron Winklevoss, cofundador de la plataforma de criptomonedas Gemini.

Comentarios y mensajes en Twitter indican que miles dólares en bitcoins pudieron haber sido enviados a los estafadores digitales.

Max Heinemeyer, experto en ciberseguridad de Darktrace, explicó: "Este ataque es algo nunca antes visto, tanto por sus objetivos como en el grave nivel de acceso. Hay evidencia que sugiere que los atacantes accedieron a los sistemas Back-End de Twitter, lo que teóricamente, les otorgó acceso a cualquier cuenta de esta red social, incluso a la del Presidente de los Estados Unidos".

Twitter confirmó que está trabajando para resolver el "incidente de seguridad". "Estamos investigando y tomando medidas para solucionarlo. Actualizaremos a todos a la brevedad", indicó la red social en su plataforma.

"A pesar del nivel de acceso, no podemos asumir que este ataque fue realizado por algún país: muchos cibercriminales hoy cuentan con herramientas y técnicas que antes estaban disponibles únicamente para ataques diseñados por países. El hackeo fue automático y muy bien organizado, seleccionando cuentas de alto perfil para maximizar su impacto. El dinero ya fue movido de la cuenta de Bitcoin inicial para dificultar su rastreo" agregó Heinemeyer.

"Dadas las cuentas pirateadas recientemente (Apple, Uber, Gates, Musk, etc), ahora tiendo a pensar que lo que se comprometió fue el sistema de Twitter", dijo el experto en bitcoin Andreas Antonopoulos.

"Es probable que los atacantes tuvieran motivos económicos, por eso fueron tan agresivos involucrando dinero, sin embargo, eso no significa que el daño se limite al fraude que hicieron a través de Bitcoin. Si bien Twitter ha hecho esfuerzo para garantizar la seguridad de las cuentas de personas de alto nivel, no está claro que otras actividades ilegales fueron realizadas por los atacantes detrás de escena- Por ejemplo: robar mensajes privados de individuos de alto perfil para utilizarlos posteriormente como una herramienta de extorsión. Este tipo de ataques está lejos de terminar, y se pueden convertir en la nueva normalidad", finalizó Heinemeyer.​

Entre las cuentas afectadas estuvo @gemini, dijo el cofundador de la empresa Tyler Winklevoss. "La cuenta de Twitter @Gemini junto a la de muchas otras de criptomonedas han sido pirateadas", tuiteó.