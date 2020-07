Mercado Libre: 'Queremos crecer más que el mercado'

Por EFE



La crisis del coronavirus ha acelerado el crecimiento de Mercado Libre en Latinoamérica, donde la empresa de comercio electrónico espera consolidar su liderazgo tras conquistar más de 5 millones de nuevos compradores en solo tres meses, según explicó a EFE su jefe de operaciones, Stelleo Tolda.



"Queremos crecer más que el mercado y consolidar nuestra posición de liderazgo" en Latinoamérica, afirmó Tolda, Chief Operating Officer (COO) de la compañía.



El unicornio de origen argentino alcanzó esta semana un nuevo récord al superar los US$1.000 por acción en Wall Street y su valor de mercado escaló por primera vez hasta los US$50.000 millones debido al efecto pandemia, que provocó un crecimiento tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Y agregó: "Todo eso ha sido percibido por nuestros consumidores, lo que ha generado un crecimiento de la facturación y se ha traducido en algo que el mercado entiende como muy positivo".



Además del comercio electrónico, Mercado Libre actúa también en el área de servicios financieros a través de Mercado Pago, una plataforma de pagos donde la empresa pretende seguir apostando.



"Son áreas de pleno crecimiento y pleno desarrollo, con penetraciones relativamente bajas y potencial de crecimiento grande. Mercado Libre y Mercado Pago han crecido mucho, venían creciendo antes de la pandemia y tuvieron una aceleración durante la misma", subrayó Tolda.



ACELERACIÓN EN PLENA PANDEMIA

Cuando las cuarentenas comenzaron a imponerse en Latinoamérica, a mediados de marzo, la crisis del coronavirus tuvo un primer impacto negativo en la compañía. La situación, sin embargo, revertió a partir de abril, cuando se registró un aumento tanto de la oferta como de la demanda de otros productos.



"La preocupación inicial estaba relacionada con el abastecimiento, con los productos de higiene, de limpieza. Nuestro marketplace no tenía una oferta tan buena de esos productos, pero hubo un esfuerzo para acercar esa oferta y anticipamos los planes para lanzar una categoría de supermercados y bienes de consumo", señaló.



Mercado Libre también percibió entonces un aumento del interés de los compradores en otras categorías más allá de los sanitarios, principalmente en productos del hogar y decoración, entretenimiento -especialmente juguetes-, así como productos para realizar ejercicio y reparaciones.



Entre el 24 de febrero y el 3 de mayo, Mercado Libre registró un crecimiento de órdenes de compra de más de 100 % respecto al mismo periodo del año pasado en Chile, Colombia y México, mientras que en Argentina y Brasil aumentaron un 52 y 39 %, respectivamente.



El número de nuevos compradores en Latinoamérica, por su parte, escaló un 45 % en el mismo periodo, hasta los 5 millones, la mitad de ellos en Brasil, el país más populoso de la región con 210 millones de habitantes.



Brasil es actualmente el principal mercado de la compañía, seguido de Argentina, aunque México podría asumir la segunda posición en marketplace todavía este año, según adelantó el ejecutivo de origen brasileño.

IMPULSO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN LATINOAMÉRICA

La penetración del comercio electrónico en Latinoamérica todavía es baja (6 %) si se compara con otros países de Europa (10 %) o de China, donde llega al 20 %, pero la crisis del coronavirus le ha dado un impulso, subrayó Tolda.



"Creemos que la pandemia va a hacer que esa penetración se estabilice en América Latina en niveles superiores al 6 %, creemos que (puede aumentar) más de dos puntos porcentuales", precisó.



Ello pese a la profunda crisis que se prevé este año en América Latina, cuya economía, según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, podría hundirse un 9,4 %, lastrada principalmente por Brasil y México.



"América Latina y Brasil verán un periodo difícil y no sabemos cuanto durará, pero entendemos que el e-commerce trae beneficios que no se verán impactados por ese momento económico", resaltó.



Al ejecutivo brasileño tampoco le preocupan las posibles pérdidas operativas que puedan acarrear este año, tras cerrar el primer trimestre de 2020 con un saldo negativo de US$29.7 millones. En 2019 arrojó pérdidas de 172 millones, casi cinco veces más que las registradas en 2018.



"No preocupan las pérdidas operativas, suceden por diseño. Se ha invertido mucho en el crecimiento, el cual ha sido nuestro objetivo, aunque tengamos pérdidas momentáneas", aclaró.