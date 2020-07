Ringo Starr celebra 80 años con concierto virtual junto a Paul McCartney

POR AFP

El baterista de los legendarios Beatles Ringo Starr celebró este martes su cumpleaños 80 con un concierto virtual, en el que participó su excompañero Paul McCartney y que recaudó dinero para varias organizaciones, incluida Black Lives Matter.

Normalmente el músico británico reúne a cientos de músicos y fanáticos con cada aniversario... pero la pandemia le obligó a cambiar la tradición.

"Amo los cumpleaños", dijo Starr a la revista Rolling Stone recientemente. "Este año va a ser un poquito diferente. No habrá una gran reunión, no habrá una comida para 100 personas".

La fiesta virtual incluyó una reunión entre Starr y McCartney, que tocaron juntos en los Beatles y el año pasado se juntaron en un número sorpresa en Los Ángeles durante un concierto de McCartney de la gira "Freshen Up".

"Me encanta tocar con Paul", señaló Starr a la revista en una entrevista. "Sigue siendo para mí, el mejor y más melódico bajista del mundo, y me encanta lo que hace".

"Pero verás, aquí es cuando te das cuenta que lo he dicho por 40 años", siguió. "¡Sigo diciendo la misma línea!".

El evento fomenta además donaciones a la red global de Black Lives Matter (Las vidas negras importan) --que tomó nuevo impulso con las masivas protestas convocadas tras la muerte del afroestadounidense George Floyd en custodia policial--, así como a la David Lynch Foundation, MusiCares y WaterAid, según el sitio web de Starr.

"Paz y amor"

Antes de la fiesta, el Curiosity Rover de la NASA tuiteó sus deseos de cumpleaños para Starr desde el espacio.

"¡Felices 80, Ringo! Aquí está mi vista de la Tierra (y Venus) desde la superficie de Marte donde estoy pensando en tu mensaje de paz y amor, y cómo en los buenos tiempos y en los difíciles, todos nos las arreglamos con un poco de ayuda de nuestros amigos", por el título de uno de sus éxitos "With A Little Help From My Friends".

Conocido por su personalidad y humor fácil, Starr saltó a la fama mundial a principios de la década de 1960 y ayudó a cambiar la cara de la música pop para siempre como parte de los Beatles, que todavía es quizás la banda más famosa del mundo.

Tras la ruptura del grupo, Starr pasó a liderar la All Starr Band a finales de los años 1980. La agrupación, activa hoy día, ha reunido a varios artistas que tocan éxitos de los Beatles y otros conjuntos.

En su larga entrevista con Rolling Stone, el flamante octogenario habló del cuidado de su salud cuando se dirige a su novena década.

Dijo que ejercita de tres a seis veces por semana, da largas caminatas y mantiene una dieta vegetariana, comiendo "brócoli con todo y arándanos todas las mañanas".

Indicó que no ha salido de su casa de Los Ángeles en unas 11 semanas por la pandemia, y que solo invitó una vez a un ingeniero para una sesión de improvisación.

"Hago un poco de esto y aquello, y tengo una sala de pintura, una pequeña sala de arte. Y voy allí para pintar, hacer cosas", relató. "Y me encanta sentarme al sol. Me encanta Los Ángeles. Me encanta la luminosidad y pasar el rato".

"Eso es todo lo que estamos haciendo".