Encuentros E&N: Comunicación sigue siendo clave para mantener un buen ambiente laboral en teletrabajo

Por Gabriela Melara – estrategiaynegocios.net

El teletrabajo es una “nueva normalidad” casi para todas las organizaciones, pero este no debe verse como una dificultad para mantener un buen ambiente entre los colaboradores, si no, como una oportunidad de seguir creciendo y manteniendo la productividad de los negocios.

La clave para conservar, pese a la distancia, un buen ambiente laboral es fomentar la comunicación constante, como se hacía en las oficinas físicas, el respeto entre colaboradores y la confianza, de acuerdo con José Tolovi, presidente Ejecutivo de Great Place to Work® México, Centroamérica & Caribe, invitado en uno de nuestros Encuentros E&N.

En el trabajo remoto “tenemos que hacer las mismas cosas, con respeto, transparencia, comunicación. No nos podemos reunir todas las personas en una mesa, pero si hay confianza en la organización, la comunicación seguirá siendo fundamental: Conversemos siempre, no solo porque no estamos juntos quiere decir que no estará disponible para mí.”, indicaba Tolovi.

El “Home Office” debe verse como una oportunidad para mejorar la productividad, de acuerdo con el presidente Ejecutivo de Great Place to Work® México, Centroamérica & Caribe, debido a que hemos acortado distancias para la realización de algunas reuniones y no estamos enfrentando el tráfico de las ciudades de Latinoamérica.

Los grandes cambios que el covid-19 traerá en las organizaciones

De acuerdo con Tolovi, no todos volverán a las oficinas, “algunos no volveremos jamás”, aseveró. Pero, eso indica que las organizaciones tienen nuevos retos por delante y deben poner, hoy más que nunca, atención a ciertos aspectos, que muchos de Los Mejores Lugares para Trabajar®, ya venían atendiendo desde antes. Todos enfocados en bienestar de colaboradores y productividad.

-Atención a la salud física: El cuidado con la salud tendrá otra mirada, “puede que se bajen los alquileres y se aumenten el costo de salud”, indicaba.

“El cuidado que lo veíamos en las Mejores Empresas para Trabajar va a aumentar”, agregó.

​- Apoyo psicológico: Hay que saber cómo está el colaborador trabajando desde casa, conocer las necesidades, no solo físicas, si no también técnicas.

“No todos tienen un ambiente adecuado para trabajar, hay que pensar en cómo trabajar, hay que instalar satélites cerca de su hogar, buscar una oficina cercana y evitar que se llegue a un oficina central”, aconsejaba.

-Atención a las necesidades: Se pueden plantear horarios, cambiar hora de trabajo por resultados, sobre todo, pensando en aquellas madres que deben atender a los hijos y a los compañeros de trabajo casi al mismo tiempo.

“Tuvimos que aprender a estar todos juntos, a trabajar todos juntos, porque tenemos un "Home Office in family", está el esposo, la esposa, los hijos en clases virtuales, todos peleando por espacio, silencio y el ancho de banda”, comentaba.

-Ampliación en búsqueda de talento: La búsqueda del mejor talento para una empresa se amplía, porque ya se pueden ver opciones de personal fuera de las fronteras, porque hay actividades que se pueden hacer remotas.

Comunicar la realidad de la empresa

Para Tolovi, que los colaboradores conozcan la realidad de la organización, es primordial porque refuerza la confianza.

“Debemos tener muchísima comunicación, debemos entender por qué se está haciendo un recorte (de recursos o de personal). Si hay que recortar personal, pero lo comunicamos, sabremos que todos debemos hacer sacrificios, eso pasa en las Mejores (empresas para trabajar), mucho se sacrifica en números, en personas… Si hay recortes que se deben dar en la empresa se debe tener cuidado, comunicarlos y ser justos al momento de cortar a alguien”, estableció.

“Se ve que una organización es justa, es buena, todos tienen que participar del sacrificio, la gente lo percibe, porque todos estamos en el mismo barco, si estamos juntos, todos debemos sufrir. Si sacrifico a mi gente yo me sacrifico también, que entienda que es necesario para no parar la empresa, pero hay que darles a conocer. La empresa no siempre va a proveer todo, no podemos ser paternalistas, hagamos esto juntos y encontremos la mejor solución. No todas son iguales, pero hay que mantener un respeto”, reflexionó.

Al final de su intervención, José Tolovi, invitó a los directivos y a los colaboradores, a ser un Great Place to Work, “porque no es un tema solo bonito, es rentable, es bueno para la salud de la gente, la gente produce. Todos ganan y ganan la sociedad. Los que no lo son, que lo piensen porque vale la pena”.