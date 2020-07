Pérdidas de Cirque du Soleil crecían incluso antes de pandemia

Por Bloomberg



Ernst & Young, la firma que supervisa la reestructuración de Cirque bajo la Ley de Acuerdos de Acreedores de Compañías en Canadá, dijo que su pérdida neta aumentó a US$80 millones el año pasado, en comparación con US$10,2 millones en 2017.



“Durante ese período, la posición financiera del solicitante se deterioró como resultado de las pérdidas sostenidas y la estructura de capital cada vez más pesada de la deuda”, dijo el monitor en un informe.



La pandemia afectó a la compañía de 36 años justo cuando surgió de una serie de adquisiciones que la ayudaron a diversificarse de sus programas originales basados en acróbatas. Los acuerdos, que incluían Blue Man Productions Inc., permitieron a Cirque aumentar sus ingresos a US$1.040 millones el año pasado, desde US$882 millones en 2017, pero también la endeudaron más.



Al 31 de marzo, Cirque debía a sus primeros acreedores de gravámenes US$901 millones y a sus segundos acreedores de gravámenes US$154 millones. También debía US$32 millones a los accionistas Caisse de Depot et Placement du Quebec y una cantidad igual a Fonds de solidarite des travailleurs du Quebec, según el informe del monitor.



Cirque, con sede en Montreal, solicitó protección de los acreedores el lunes después de que el coronavirus lo obligara a cerrar shows en todo el mundo. Un grupo de acreedores ha dicho que una propuesta de los accionistas existentes --TPG, la Caisse y la china Fosun International Ltd.-- para reestructurar la compañía en vivo está “condenada al fracaso” y no hay posibilidad de que la acepten.



El grupo de accionistas propuso refinanciar a la compañía con nuevo capital y otorgar a los acreedores una participación de 45% en el capital a cambio de eliminar la mayor parte de su deuda. Ahora la compañía pasará por un proceso para ver si otro inversionista puede mejorar esa oferta.



Cirque tenía US$1.470 millones en pasivos a fines de 2019, aproximadamente cinco veces el capital de los accionistas.



Ernst & Young dijo en el informe que trabajó con los accionistas en su oferta y considera que los términos son “justos” y “razonables”. El monitor dijo que lo mejor para la compañía es que el proceso de venta se realice rápidamente.