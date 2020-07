El Salvador: Privados entregan más de US$17 millones en ayuda

Por estrategiaynegocios.net

En El Salvador se ha organizado una iniciativa privada para ayudar a los salvadoreños que han resultado afectados en los últimos meses, en parte de por la pandemia del covid-19 y por la Tormenta Tropical Amanda.

Bajo el nombre +Unidos Somos+, más de 120 organizaciones de la sociedad se han organizado y entregado más de US$17 millones en ayuda para ocho sectores de inversión social.

Esa inversión ha ido para hospitales, albergues, ayuda a médicos y para responder a las necesidades de las poblaciones más vulnerables del país: más de US$7,5 millones se han destinado a seguridad alimentaria y nutrición, US$3,5 millones en el sector salud, más de US$1,4 millones en diferentes centros de contención por cuarentena, más de US$1 millón en pruebas de COVID-19, y otro más en equipos de protección personal, US$855.857 en medicamentos, y más de US$659.000 en kits de emergencia, indicaron.

El movimiento arranca con una plataforma para conectar iniciativas en el país. A través de esta iniciativa, se podrán planificar de manera efectiva las intervenciones, aprovechar la experiencia de los miembros en diferentes áreas críticas y formar alianzas de valor, con el fin de evitar la duplicidad de trabajo y extender la cobertura de la ayuda.

“No es que la plataforma recaudará fondos, sino que conecta iniciativas, necesidades para convocar la ayuda necesaria”, manifestó Tomás Regalado, presidente de Fundemás, una de las organizaciones que impulsa +Unidos Somos+.

En coordinación con la estrategia del Equipo Humanitario de País (EHP) de las Naciones Unidas, se ha realizado un mapeo de fundaciones y empresas para conectar necesidades y organizar acciones de +Unidos Somos+. De este modo, se espera tener una ayuda más efectiva y eficiente en todo el territorio salvadoreño.

Roberto Murray Meza, presidente de la Fundación Meza Ayau, destacó que “el desafío que tenemos enfrente ante el virus es unirnos. Nuestro esfuerzo es coordinarnos, hacerlo de una manera desinteresada”.

Para la identificación de oportunidades de apoyo social, el movimiento cuenta con una moderna plataforma digital, que permitirá visibilizar las necesidades más importantes en todo el territorio nacional, canalizar la ayuda eficientemente y ofrecer públicamente un consolidado de la inversión social ejecutada por todas las organizaciones aliadas.

Applaudo Studios elaboró el diseño y mantenimiento de esta plataforma digital que además facilitará la consolidación de alianzas, la sistematización de la gestión, la viralidad de las mismas y la innovación.

Comprometidos con la transparencia

Para fortalecer la contraloría, se cuenta con el invaluable acompañamiento y guía de la empresa de consultoría Ernst & Young (EY), la cual ayudará a implementar las mejores prácticas en los procesos internos para documentar las contribuciones que realizan todos los aliados que se sumen a este esfuerzo. Así mismo, EY sugerirá la adaptación de estrictos protocolos para el registro y la documentación de cada uno de los proyectos que se promuevan a través de la plataforma.

Las organizaciones que lo conforman son:

AES El Salvador – Aeroman – AFP Crecer – AGRISAL – Aldeas Infantiles SOS El Salvador – AMCHAM – American Park (Fundación Aristos) – Applaudo Studios – Amigos de ASAPROSAR – ASAPROSAL – Asociación Patronato para el Desarrollo de las Comunidades de Morazán y San Miguel (PADECOMSM) – ASDI (Cooperación Sueca) – Asesuisa – Asociación Agua Viva – Asociación CESAL – Asociación Cultural Irreal Teatro – Asociación De Campesinos Para El Desarrollo Humano (CDH) –Asociación de Protección Social de la Fuerza Armada (APROSOFA) – Banco Davivienda – BMZ – Calvo –Catholic Relief Services – Asociación Centro Infantiles de Desarrollo (CINDE) – Circus Contemporaneum – Club de Leones San Miguel – Club Rotaract Maquilishuat – Club Rotario San Salvador – Colegio de Cirujanos Dentistas de El Salvador (COCIDES) – Comité de Proyección Social El Salvador – Conexión al Desarrollo – Contextos – Convoy Of Hope – Cruz Roja – Diáspora Salvadoreña – Distribuidora Morazán – ESEN Arte – ESEN Music – Fe y Alegría – FESPAD – FLACSO – Fruit of the Loom – Fundación Actuar es Vivir – Fundación ADOC (SUPÉRATE) – Fundación Ayuda en Acción – Fundación Borja – Fundación Calleja – Fundación Campo – Fundación CINDE – Fundación Dona Tu Cora – Fundación Educación y Cooperación (EDUCO) – Fundación Gloria de Kriete (FGK) – Fundación Misión Médica de El Salvador – Fundación Novo – Fundación Poma –Fundación Rafael Meza Ayau (Frma) – Fundación Redentor – Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO) – Fundación Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mínima (FUNDASAL) – Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (FUSATE) – FUSAL – Future ESEN – Girl Up – Girls In Action – Glasswing International – Global Shapers – Hábitat El Salvador – Holcim – Hope – Humanium Metal – Iberescena – Ideaworks – Kodigo.Org – Laboratorios Paill – Make It Happen – Mar de Sueños – Mcdonalds El Salvador – Melher – Ministerio de Salud Región Central – Misión Internacional de Justicia – Mission To El Salvador – Museo de Los Niños Tin Marin – Nuestros Pequeños Hermanos El Salvador – Open Society – Parts Plus – Pasitos – Patronato de Bomberos de El Salvador – PESTALOZZI – Plan Internacional – Representaciones Ideales – Rotaract Santa Tecla – Sabor Amigos – SAE – SARAM – Search – Sykes – Techo – Telus – Termoencogibles – Torres 105 Campestre – Universidad de Oriente – Uniendo Fuerzas por El Salvador – World Vision.