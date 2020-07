Top 10: películas que todo emprendedor debe ver

Por Dinero.com





1. El Fundador

Esta es la película que describe la historia de McDonald‘s, empresa que por excelencia logró aprovechar al máximo los beneficios de vender franquicias. Aquí se evidencia la importancia de los tres perfiles básicos que toda empresa debe tener (el vendedor, el creador del producto y el financiero), la belleza de innovar en el proceso de producción y, por supuesto, el poder de vender franquicias para crecer.



2. Jobs

Ashton Kutcher personifica al famoso emprendedor Steve Jobs y relata su vida desde 1974 (cuando estudiaba en Reed College) hasta el 2001 (año en el que se lanza el iPod). En esta película se ve el crecimiento de Jobs y la importancia de la perfección en cada detalle para ser exitoso.





3. The Intership (en algunas traducciones Los Becarios)

Dos amigos que pierden su trabajo deciden aplicar a Google por una pasantía que podría llevarlos a un trabajo fijo. Esta película muestra la importancia de una cultura empresarial que promueva la competitividad, la innovación y el trabajo en equipo para ser exitoso.



4. La Red Social

La Red Social muestra la historia de la creación de Facebook y las demandas que se interpusieron entre los accionistas a raíz de este. Esta película es especialmente útil para identificar procesos de generación de ideas, testeos de prototipos, contratación de empleados y rondas de financiación.





5. El Lobo de Wall Street

Esta película describe la historia de un banquero que trabaja en la bolsa de Nueva York interpretado por Leonardo DiCaprio. Muchos argumentan que es una de las mejores películas del mundo, para los emprendedores es especialmente útil para ver en acción tácticas de ventas y ver lo que la determinación puede lograr.



6. Steve Jobs

Este drama está inspirado en la biografía de Steve Jobs del 2011 escrita por Walter Isaacson y contempla la vida de Steve Jobs desde 1984 a 1998 (14 años). Steve Jobs es considerado uno de los emprendedores más innovadores y disruptivos de la historia, así que entre más se pueda aprender de él, mejor.



7. The Intern (en algunas traducciones El Becario)

Es la historia ficticia de una emprendedora que hace una compañía de venta de ropa y contrata un adulto mayor como pasante. En esta película se logra observar los diferentes departamentos de un startup, el poder que tienen los inversionistas para reemplazar a un fundador, la importancia de que el fundador atienda a los clientes y cuide cada detalle de las operaciones de la compañía.



8. El Padrino

De las películas más taquilleras de la historia basada en el libro con el mismo nombre y escrito por Mario Puzo. Relata las crónicas de la familia Corleone y la transformación de uno de los hijos en el jefe de toda la organización. Esta película es una recomendación para los emprendedores porque permite ver cómo un pequeño negocio se transforma en una enorme organización.



9. Thank you for smoking

Una comedia con sátira que salió en el 2005. En esta película se ve a un lobista de cigarrillos que con sus palabras convence a cualquiera de cualquier cosa. Es clave ver esta película para entender que los emprendedores deben volverse lobistas de sus productos y servicios y cuáles son las mejores estrategias para conseguirlo.



10. En Busca de la Felicidad

Esta es una película muy emotiva que narra la historia de un hombre que pierde absolutamente todo, incluyendo a su esposa, y queda a la merced del destino con su hijo pequeño. Es inspirador ver cómo sale adelante con perseverancia y trabajo duro.