Frik-in: la app que busca ser el tinder de la cultura Geek

Por Gestion.pe



“Frik-in” es una aplicación (app) desarrollada por la empresa del mismo nombre que sirve de guía de eventos y busca enfocarse en un segmento: la cultura friki.



En diálogo con Expansión, el director y desarrollador de la aplicación, Pablo Domínguez, señala que se tiene un catálogo curado de personas, creativos, eventos en la ciudad de México y hay una sección de noticias sobre este segmento, de modo que no se automatiza el que suban un evento y de inmediato se ponga en la app, sino que se verifica la información y que los eventos se realicen antes de colgarlos.



La app tiene distintas categorías: Cultura asiática, cómics, ciencia ficción y fantasía, otaku, juegos de mesa, coleccionismo y animación. A través de éstas, los usuarios pueden acceder a información, sin embargo a partir de la pandemia la app tuvo que empezar a expandirse al interior de la República y además tuvieron que apoyar con mayor fuerza a muchas de las tiendas especializadas.



“Hay comunidades que la han tenido muy difícil como Juegos de mesa, pues al tender todo a lo digital quita la esencia de lo que tienen este tipo de sectores, donde el persona a persona es la competencia usual. Sin embargo en estas semanas hemos visto que eventos digitales como los de videojuegos, pues era una de las comunidades que estaba completamente preparada ante las medidas de confinamiento”, señaló Domínguez.



El concepto de la app es sencillo, se trata de una guía que abarca a distintas subculturas donde mantienen en activo muchas de éstas, ya sea a través de la promoción de los eventos que tendrán, así como generando conexión entre usuarios y tiendas.



“Vamos a empezar con un catálogo curado en materia friki, para que tengan su espacio, tenemos ya el mapa, pero ahora queremos listados más dinámicos y eventualmente queremos ser la herramienta de venta. De momento no hay un marketplace como tal, pero hacia allá vamos, muchas de estas tiendas están en Mercadolibre, otras estaban en marketplaces como Kichik, sin embargo después de la polémica que hubo, muchos de ellos se salieron”, precisó Domínguez.



El catálogo que tiene Frik-in se está enfocando en los pequeños empresarios o estudios de desarrollo de videojuegos que necesitan darse a conocer, por ello es que la empresa quiere darles un espacio específico, que a diferencia del universo de redes sociales, como Facebook o Instagram, en este se puede ofrecer un contenido especializado a la comunidad que ya tienen.



“También ha crecido mucho el interés en clases, de dibujo, de diseño de personajes, animación, algunas escuelas como la Universidad Escena o la Fundación Japón”, dijo Domínguez.



La cultura friki abarca desde sectores como videojuegos, coleccionismo, animación y música por lo que estimar su valor de mercado es complicado. Sin embargo, tan sólo en el sector de videojuegos generó ventas en 2019 por US$ 1,800 millones, de acuerdo con Newzoo.