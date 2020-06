Nuevos arrestos en el caso de 'Tony' Hernández, el hermano del presidente de Honduras

Por Univision.com



Dos primos guatemaltecos que fueron acusados por fiscales federales de Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas en diciembre, parecen haberse entregado a las autoridades según documentos judiciales que muestran que están programados para ser procesados en la corte de Nueva York a finales de esta semana.



Los primos, Otto y Ronald Salguero, están vinculados con el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, y fueron acusados de conspirar con el ex congresista hondureño, Juan Antonio 'Tony' Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández.



Tony Hernández fue condenado por cargos de tráfico de drogas en un juicio en Nueva York el otoño pasado y podría pasar el resto de su vida en prisión. Su sentencia está programada para el 16 de septiembre. Los fiscales lo acusaron de liderar "una sofisticada organización patrocinada por el estado [hondureño] que distribuyó cocaína durante años" y en el proceso convirtió a Honduras en "uno de los lugares más violentos del mundo".



Un testigo clave en el juicio identificó a los primos Salguero como parte de los presentes en una reunión llevada a cabo en 2013 en El Paraíso, Honduras, en la que Guzmán supuestamente entregó un millón de dólares en efectivo a Tony Hernández como contribución a la campaña electoral de su hermano, Juan Orlando.



El testigo estrella de la fiscalía, el narcotraficante confeso y ex alcalde de El Paraíso, Alexander Ardon, le dijo al jurado que se reunió varias veces con el entonces candidato presidencial Juan Orlando Hernández para discutir el financiamiento de su campaña electoral en 2013 con dinero del narcotráfico.

El alcalde dijo que gastó US$1,6 millones en la exitosa campaña de Hernández. "Ese dinero provino del producto del narcotráfico", dijo ante la corte.



Ardon dijo que se reunió con 'El Chapo' y Tony Hernández alrededor de una mesa en la casa de Ardon en El Paraíso, la ciudad natal del alcalde cerca de la frontera con Guatemala, donde presuntamente se le entregó un millón de dólares a Tony Hernández en bolsas de plástico en efectivo, en paquetes de US$50.000 y US$100.000. Operaron desde Amates, Izabal, Guatemala, cerca de la frontera con Honduras y, de acuerdo con los fiscales, recibirían envíos de Honduras para llevar a México para el Cartel de Sinaloa.



El fiscal federal de Manhattan, Geoffrey Berman, dijo: “Como se alega, estos acusados conspiraron con funcionarios corruptos hondureños que pagaron sobornos para facilitar la importación a los Estados Unidos de grandes cantidades de cocaína para el cartel de Sinaloa”.



Los Salguero se unen a una lista cada vez más larga de ex narcotraficantes que algún día podrían ser llamados a declarar contra el presidente Hernández.



El juicio de Tony Hernández capturó la atención nacional en Honduras, provocando protestas pidiendo la renuncia del presidente Hernández.



El presidente Hernández es un conspirador no acusado en el caso de su hermano. Ha negado repetidamente las acusaciones en su contra diciendo que eran "100% falsas, absurdas y ridículas ... una locura de 'Alicia en el País de las Maravillas'".



Hernández dice que su gobierno se enfrentó valientemente a los narcotraficantes con "una estrategia transnacional contra el crimen" que incluía la extradición.



A pesar de las acusaciones en la corte, la administración Trump ha seguido elogiando los esfuerzos de Hernández para combatir el narcotráfico y el flujo de migrantes centroamericanos.