Facebook pausa integración de Giphy ante escrutinio de reguladores

Por Bloomberg



Facebook Inc. ha pausado su integración con Giphy, que el gigante social adquirió el mes pasado, mientras el organismo de control de la competencia del Reino Unido investiga el acuerdo, que preocupa porque daría al gigante de internet demasiada información sobre las operaciones de sus rivales.



La colección GIF de Giphy continuará funcionando normalmente, según una persona familiarizada con el acuerdo, pero Facebook pausará cualquier integración formal mientras los reguladores examinan la adquisición. Se espera que Giphy se una al grupo de Instagram dentro de Facebook.



La Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido (CMA, por sus siglas en inglés) dijo el viernes que está considerando si la compra "ha resultado o se espera que resulte en una disminución sustancial de la competencia". La planeación para la finalización del acuerdo continúa, según la persona, que pidió no ser identificada.



Es la segunda vez en seis meses que CMA se interpone en un acuerdo totalmente estadounidense, luego de aprobar finalmente la adquisición de Looker Data Sciences Inc. por parte de Google en febrero. La nueva investigación también se da luego de que CMA extendiera su investigación sobre la inversión minoritaria de Amazon.com Inc en Deliveroo.



Facebook pagó cerca de US$400 millones por la biblioteca de videoclips e imágenes animadas conocidas como GIF que se pueden adjuntar a mensajes para expresar emoción. Si bien la mitad del negocio de Giphy involucraba a Facebook y sus aplicaciones, la compañía también brindaba el mismo servicio de búsqueda a competidores como iMessage de Apple Inc., Signal de Twitter Inc. y TikTok.



Los reguladores están preocupados de que Facebook mantenga esos enlaces con sus rivales, y siga obteniendo datos de búsquedas GIF y publicaciones en internet. Eso podría dar a Facebook una visión de las fortalezas de los competidores o nuevas áreas de crecimiento. Antes de la crisis del coronavirus, el regulador de fusiones del Reino Unido endureció su postura sobre las fusiones tecnológicas, reconociendo que su enfoque anterior era demasiado ligero.



Facebook dijo que los desarrolladores y otros socios tendrán el mismo acceso a Giphy, y aun podrán crear contenido. CMA quiere que los rivales de Facebook hagan comentarios sobre el acuerdo antes del 3 de julio.



El lunes, la Comisión de Competencia y Consumo de Australia dijo que abrió una investigación sobre la adquisición.



El regulador australiano está analizando si la compra proporciona datos a Facebook sobre sus redes sociales y sus rivales de mensajería privada en línea, lo que podría generar una disminución sustancial de la competencia.



En febrero, CMA despejó la adquisición por 2,600 dólares de Looker por parte de Google después de una investigación de dos meses, uniéndose a reguladores de Estados Unidos al negar abrir una revisión profunda. El regulador del Reino Unido dijo que era improbable que la compra debilitara la competencia ya que Google no estaría dispuesto a obstaculizar a sus rivales.



Impulsado por la pandemia de coronavirus, el regulador también está investigando a varios sitios web importantes para ver si están haciendo lo suficiente para proteger a los compradores. Examinará cómo estos sitios detectan, investigan y responden a revisiones sospechosas, dijo en mayo.