La demanda de aviones cae 40% por la crisis de la industria aérea

Por Expansión



La entrega de aviones a aerolíneas comerciales será 40% menor a lo proyectado para este año, debido al desplome de la demanda que ha provocado la peor crisis en la historia de la industria aérea, con lo que a la fecha sólo se tiene agendada la entrega de 960 nuevas aeronaves de las 2,400 previstas al inicio de 2020.



De acuerdo con el informe Economic Per formance of the Airline Industry de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés), el panorama de las compañías aéreas podría provocar más cancelaciones y retrasos en la entrega de equipos durante la segunda mitad del año, en un escenario donde las empresas están buscando una mayor liquidez.



“Hasta finales de mayo, sólo 235 nuevos aviones habían sido entregados, muy por debajo del nivel habitual”, refiere el documento, con la expectativa de que el apetito de inversiones en nuevos equipos se mantenga moderado en 2021, a la par de que se espera que las aerolíneas pongan en venta algunos de sus aviones.



La IATA considera que las aerolíneas tendrán menos incentivos para retirar a aviones viejos dadas las condiciones del mercado, entre estas los bajos precios de combustible, uno de los gastos operativos más altos de la industria que suele elevarse para los equipos con más años de operación. La baja demanda de vuelos también incidirá en una caída de 31.8% en la flota operativa a nivel mundial, pasando de casi 30,000 equipos en el aire al cierre de 2019, a poco más de 20.000, con un alrededor de un tercio menos asientos ofertados.



Además de una menor cantidad de vuelos, se espera que los aviones vayan a alrededor de dos tercios de su capacidad durante el año, con un factor de ocupación que descendería a 62,7% desde 82,5% registrado en 2019, un índice que caería por medidas regulatorias y el nerviosismo de los consumidores.