¿Cómo son Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina en 2020 en tiempos del COVID-19?

Los mejores lugares para trabajar en la región se han destacado por brindar un clima de cuidado, servicio comunitario y seguridad psicológica incluso antes de la pandemia, y son los mejores lugares de trabajo quienes están liderando el camino en los tiempos difíciles de hoy.

Por E&N



La 17ª lista anual de Los Mejores Lugares para Trabajar en América Latina se basa en datos de encuestas de empleados y otra información recopilada antes del brote de coronavirus. La pandemia ha puesto una prima en el bienestar físico y emocional de los empleados. "Pero incluso antes de la crisis de salud global, nuestra investigación encontró que la sensación de seguridad era clave en la región. Es la principal característica distintiva de los mejores lugares de trabajo en toda América Latina", informó Great Place to Work en un comunicado.



La investigación reúne a 1,2 millones de respuestas de encuestas de empleados en la región. El análisis destacó que la seguridad es de vital importancia para los negocios. El estudio señala tres pasos claves que los líderes pueden tomar para mejorar la experiencia de seguridad de los empleados en el trabajo, durante la pandemia y más allá.

Revise la lista completa de Los Mejores Lugares para Trabajar® en América Latina.

Tiempos turbulentos, incluso ante de COVID-19

En los últimos años, los líderes han navegado durante la agitación política, los disturbios sociales y la volatilidad económica. "No es sorprendente que la seguridad que los empleados experimentan en el trabajo sean una característica clave de los mejores lugares para trabajar", subrayó el instituto.



¿Qué significa seguridad? "Es un término general que abarca una gestión accesible y transparente por parte de los líderes, un entorno psicológicamente saludable y una cultura en la que las personas se preocupan los unos de los otros. Nuestra definición de seguridad se extiende más allá de los muros de la organización, incluyendo también el orgullo de los empleados acerca de las formas en que su empleador contribuye al bienestar de la comunidad", dijo GPTW.



Solo el 58 % de los empleados de organizaciones que no ganaron un lugar en nuestro mejor ranking de América Latina experimentan una sensación de seguridad en el trabajo.

Esta cifra es dramáticamente más alta en Las Mejores de América Latina. En el segmento de Las Mejores Multinacionales, el 85 % de los empleados perciben un clima de seguridad y cuidado. El 89% de los empleados del segmento de Las Mejores Grandes Organizaciones experimentan una sensación de seguridad, y un 93 % de los empleados del segmento de las Pequeñas y Medianas se sienten seguros.

Organizaciones que cuidan



Para entender por qué estas organizaciones logran estos resultados, GPTW ejemplificó a los pasos tomados por los líderes de Natura, la compañía de productos de cuidado personal, para promover el bienestar de los empleados. Además del seguro de salud, dental y de vida, la compañía acerca a los médicos al lugar de trabajo para proporcionar a los empleados controles y acceso a otros servicios, como asesoramiento de nutricionistas. La compañía también busca apoyar la salud emocional de los empleados. Por ejemplo, Natura proporciona acceso a asesoramiento profesional para los empleados que están pasando por divorcios.



DHL Express (gigante de logística global) se destaca por sus esfuerzos para cuidar a la comunidad en general. "El Día Mundial del Voluntario es una de las iniciativas de la compañía donde brinda a los empleados la oportunidad de retribuir a sus comunidades. El año pasado los empleados en Perú se involucraron plantando 1.650 árboles", informó el comunicado de Great Place to WOrk Institute.



DHL Express también tiene varios programas para ayudar a grupos de personas desatendidas. A través de su seminario "Construyendo mi futuro", la compañía se asoció con SOS Children’s Village para capacitar y guiar a los niños que necesitan enseñarles habilidades para el mercado laboral. "Estamos muy motivados de poder participar en programas de responsabilidad social, tanto internos como externos", dijo un empleado de DHL. "Somos una gran familia".

Excelentes en América Latina

DHL Express y Natura han sido reconocidas en varias listas nacionales de Great Place to Work.

DHL: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay Perú, República Dominicana, Uruguay



Natura: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú



Entregando Seguridad

Durante la pandemia de COVID-19, ese sentimiento de familia ha continuado en DHL Express. Los líderes de DHL se han esforzado por proteger la salud física de los empleados y su bienestar mental. Algunas de sus acciones incluyen:

* Comunicación de protocolos de seguridad.

* Envío de mensajes motivadores a los empleados a través de sus dispositivos de escaneo de paquetes.

* Clases virtuales de yoga y sesiones de meditación.



Recientemente DHL implementó una encuesta de empleados de Great Place to Work que captó cómo su gente está haciendo frente a la crisis del coronavirus. Los empleados de DHL describieron su lugar de trabajo con palabras como "cuidado", "camaradería", "familia" y "bienestar". Y con empleados emocionalmente sanos, el desempeño de la compañía es estelar. Su tasa actual de entrega a tiempo es superior al 99 %.



"En términos generales, nuestros datos encuentran un vínculo directo entre un clima seguro y el éxito del negocio. Dichas culturas fomentan la colaboración, que es fundamental para la innovación y la eficiencia. Los empleados en América Latina que experimentan seguridad en el trabajo tienen 2.7 veces más probabilidades de decir que pueden contar con que otros cooperen", informó el estudio.



"Descubrimos que las generaciones más jóvenes experimentan menos seguridad que los empleados de la Generación X y Baby Boomer. Incluso en los mejores lugares para trabajar en la región, solo 6 de cada 10 empleados de la Generación Z (los nacidos en 1998 y posteriores) informan una sensación de seguridad en el trabajo", apuntó GPTW.

Tres Comportamientos Clave de los Lideres

¿Qué pueden hacer los líderes para cultivar la seguridad? Nuestra investigación encontró tres comportamientos clave de liderazgo que generan una sensación de seguridad:

1. Combinar tus palabras con tus acciones

2. Escuchar y responder de manera genuina a las sugerencias de los empleados.

3. Mostrar un sincero interés en los empleados como personas, no solo como empleados.



Especialmente en estos tiempos durante la pandemia y la recesión económica, estos comportamientos son críticos. "Invitar a todos los empleados a desempeñar un papel en la innovación, por ejemplo, puede ayudar a reducir costos y generar nuevos ingresos. Y prestar atención al bienestar mental de los empleados es vital en medio de la salud y los temores financieros".



Por lo tanto, sería prudente que los líderes en América Latina intensifiquen sus esfuerzos para cuidar, involucrar a las personas y crear una sensación de seguridad. "Estas acciones los ayudarán a sobrevivir y prosperar, no solo durante COVID-19, sino mucho más allá", dijo Great Place To Work.







