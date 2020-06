Capitán América no volvería a ser igual nunca más

Por EUROPA PRESS

Tras los eventos de Endgame, la aventura de varios de los Vengadores originales ha llegado a su fin. Entre ellas la de Capitán América, un personaje que Chris Evans ha estado interpretando donde una década y que tal y como ha confirmado el actor no volverá a aparecer en el Universo Marvel.

Evans fue invitado a The Graham Norton Show el pasado viernes, y el actor explicó que la película de los hermanos Russo fue el final definitivo de Steve Rogers, ya que volver a retomar el papel tras un desenlace tan épico - Capitán América volvió atrás al pasado para vivir una vida tranquila junto a su amada Peggy Carter- sería innecesario y arriesgado.

"Sí, creo que sí", respondió el actor a la pregunta del presentador sobre el final de su trayectoria como Vengador. "Fue una gran carrera, y terminamos con una nota tan alta que sería muy arriesgado volver a visitarlo, en mi opinión. Fue una experiencia muy buena, y creo que es mejor dejarla así".

La respuesta de Evans parece más definitiva que las anteriores menciones a Steve Rogers del actor. En noviembre afirmó que "nunca dices nunca, porque amo al personaje", y aunque no deja la puerta del todo cerrada a volver a Marvel, tampoco tiene prisa por recibir una nueva llamada de los Vengadores.

"No es un no rotundo, pero tampoco es un sí ansioso", explicó en una entrevista junto a Scarlett Johansson. "Hay otras cosas en las que estoy trabajando ahora mismo. Creo que el Capitán tuvo un recorrido muy complicado, y creo que hicieron un gran trabajo al completar su viaje. Si van a volver a visitarlo, no puede ser porque el público esté emocionado. ¿Qué estamos revelando? ¿Qué agregamos a la historia? Tendrían que pasar muchas cosas".