Las 10 apuestas de inversión en emergentes para el poscovid de Bank of America

Por Diario Expansión



El banco de inversión estadounidense traslada al ámbito de los mercados emergentes la búsqueda de valores que puedan salir especialmente favorecidos por el nuevo contexto provocado por la crisis desatada por el coronavirus.



En esta búsqueda, los analistas de Bank of America establecen primero la lista de países más atractivos para la inversión. La firma destaca la capacidad de mejorar el comportamiento del conjunto del mercado de países de Europa del Este como República Checa, Hungría y Polonia. Con un nivele más elevado de riesgo señala el atractivo de países como Sudáfrica, Rusia y Turquía.



El segundo gran criterio de Bank of America para encontrar valores que permitan maximizar el potencial de remontada de los mercados emergentes es la identificación de sectores favorecidos por la nueva situación. En este apartado destacan el revulsivo adicional que representa la era poscovid para el sector de la salud, para el énfasis en la responsabilidad social corporativa, para el sector más tecnológico y digital y para los segmentos más beneficiados por los cambios en el modelo de consumo.



La combinación de estos dos criterios tiene como resultado la confección de una lista con los 10 valores de mercados emergentes recomendados para la era poscovid.



1. Aspen Pharmacare. La empresa es líder en Sudáfrica en uno de los sectores que salen reforzados de la crisis, el farmacéutico. Los analistas de Bank of America destacan su recienterevisión al alza de sus perspectivas de negocio para 2020 y su elevada diversificación geográfica, con fuerte presencia en Europa, China, Latinoamérica y Australia.



2. Emirates NDB. El mayor banco de Dubai y uno de los principales del Golfo Pérsico ha lanzado uno de los primeros bancos completamente online de la región, y está experimentado un fuerte ritmo de crecimiento, según destacan desde Bank of America.



3. Kazatomprom. La empresa de Kazajistán, líder mundial en la producción de uranio, sobresale a juicio de Bank of America por el reducido impacto medioambiental de sus modelos de producción, una característica que juega a su favor en un creciente énfasis inversor por los criterios de responsabilidad social. Kazatomprom podría sacar partido a los problemas de suministro de uranio y al aumento de la demanda si se materializan los planes de nuevos reactores en países como India y China.



4. MTS. El mayor operador de telefonía móvil de Rusia ha reforzado en los últimos tiempos su apuesta por los servicios en la nube, por el comercio electrónico y por los medios online de pago, además de impulsar un negocio de crédito al consumo con su banco MTS Bank.



5. Naspers. El conglomerado de medios de la empresa sudafricana incluye una presencia destacada en redes sociales, videojuegos y comercio electrónico, y atrae a los analistas de Bank of America por su exposición a una recuperación del ciclo económico.



6. Norilsk Nickel. En un mundo cada vez más digital, Bank of America elige entre sus valores emergentes favoritos a una siderúrgica. La firma estadounidense matiza en este sentido la posición de liderazgo de la empresa rusa en la producción de paladio y de níquel refinado, dos materiales claves en la reducción de emisiones de combustión y en la producción de baterías para vehículos eléctricos.



7. PhosAgro. La empresa rusa especializada en la producción de fertilizantes podría sacar partido a la recuperación esperada en los precios del sector y a su estrategia para reducir las emisiones por debajo del sector.



8. Play. El operador líder de telefonía móvil en Polonia, uno de los países emergentes con mayor atractivo inversor para Bank of America, continúa registrando además un fuerte crecimiento en este mercado.



9. Prosus. La división internacional de negocios de Internet de Naspers (otro de los diez valores elegidos por Bank of America) está presente en 89 mercados, y tal y comodestacan los analistas de la firma estadounidense, entre sus activos sobresale el 31,1% de participación en el gigante chino de internet Tencent.



10. X5. El grupo ruso de distribución, además de operar 17.000 establecimientos, podría convertirse en 2020 en el líder de distribución online y reparto a domicilio de Rusia en 2020, según Bank of America.