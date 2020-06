Diego Luna asegura que tras el confinamiento el cine tendrá que transformarse

Por Agencia EFE



"Es un momento bello para buscar transformarnos de muchas formas y creo que el cine tendrá que hacerlo también", aseguró Luna durante una entrevista con Estrella Araiza, directora general del Festival de Cine de Guadalajara, en un directo realizado en el canal oficial del evento en Youtube, en el que cineastas y actores de todo el mundo comparten tiempo para recaudar fondos ante la crisis sanitaria actual por la COVID-19.



Desde su punto de vista, una de las situaciones positivas que ha traído la pandemia es la visibilización de lo que se ha hecho en el mundo en términos de economía, comunidad y sociedad.



"Para mi la pandemia ha traído la verdad de lo que somos. Podemos ver lo que hemos hecho y pensar cómo queremos relacionarnos con el planeta, cómo queremos hacer películas y cómo queremos criar a nuestros hijos", reflexionó Luna, padre de dos niños.



El protagonista de "Rogue One: una historia de Star Wars" (2016) reflexionó que en México es necesario que se cambie la forma de financiamiento de las películas, pues estos apoyos, al centrarse únicamente en rodaje, han generado que se descuiden procesos esenciales que una película debe de tener.



"La mayoría del dinero es para filmar películas, no creo que se invierta demasiado en el desarrollo, todo el mundo está muy enfocado en grabar y creo que este confinamiento nos está forzando a pasar tiempo en la mesa reescribiendo, pensando en la producción de los proyectos y creo que es algo que se tiene que seguir haciendo después de la pandemia", señaló.



Luna también compartió anécdotas de su trayectoria y destacó una al lado del ganador del premio Óscar Guillermo del Toro, al que catalogó como uno de sus mentores, por lo que le pide opiniones de sus algunos proyectos del mismo modo que lo hace con Alejandro González Iñarritu, Alfonso Cuarón y su entrañable amigo Gael García Bernal.



"Guillermo dijo una vez, 'la película es muy buena, me gusta tu perspectiva, pero creo que funcionaria perfecto con un actor diferente'", confesó Luna entre risas, sin mencionar la película a la que del Toro se refirió.



Luna, que ha dirigido películas como "Sr. Pig" (2016) y "Abel" (2010), también habló de la transformación y crecimiento que ha sufrido el cine mexicano, con una mirada a sus inicios como actor, y explicó que ha sido gradual el avance de las producciones nacionales y que cada vez más personas han mostrado interés en este aspecto.



"We Are One: A Global Film Festival" reúne a los 21 festivales de cine más relevantes del mundo ofreciendo una programación especial en línea durante la que se están emitiendo, desde el pasado 29 de mayo y hasta el próximo 7 de junio, conferencias, entrevistas, contenidos de realidad virtual y más de cien películas elegidas por las diversas muestras.



El dinero recaudado, que por ahora asciende a algo más de US$12.300, será donado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) por su enorme esfuerzo ante la pandemia mundial del coronavirus.



Las emisiones que se realizan únicamente a través del sitio oficial del evento en Youtube, plataforma web que se ha sumado como organizadora al Festival de Tribeca, busca promover el cine para generar cambios en la sociedad al llegar a público de todo el mundo a través de películas, pero también mediante contenido que permita al público acercarse a artistas y creadores de esta industria.