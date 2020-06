Samsung presentó los nuevos TV Lifestyle: The Sero, The Serif y The Frame

Por estrategiaynegocios.net

Una TV que cambia de orientación según sea el contenido que presenta, otra que simula una obra de arte o una ventana con los más vívidos paisajes y otra televisión que puede ser apreciada desde cualquier ángulo y transportada a cualquier lugar. The Sero, The Frame y The Serif en sus modelos 2020 son las tres TV presentadas por Samsung Latinoamérica y que están ya disponibles en los mercados de Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela.



“En el pasado, los productos se compraban según fuera necesario, pero ahora los consumidores hacen compras teniendo en cuenta su estilo de vida. La TV se ha convertido en más que un simple dispositivo electrónico en un objeto que nos facilita nuestra cotidianidad. Este año hemos traído a la región The Frame, The Sero y The Serif, tres televisores Lifestyle que combinan un diseño galardonado e innovador que se adapta a cualquier decoración del hogar con una excelente calidad de imagen QLED y funciones inteligentes, de manera que los consumidores obtienen la mejor funcionalidad de TV posible”, dijo Felipe Rabat, director comercial de Audio y Video de Samsung Electronics Latinoamérica.





Tecnologías como Active Voice Amplifier (AVA), que detecta ruidos molestos y ajusta automáticamente el volumen para que no te pierdas ningún momento importante, y Smart View, te permite disfrutar y controlar fácilmente del contenido que almacenas en tu móvil y PC para que puedas verlo en tu televisor, están presentes en los tres modelos de LifeStyle TV. Igualmente, Samsung anunció que es la primera marca de televisores en integrar Apple Music en su plataforma de televisores inteligentes.

The Sero: la TV para los Millenials

The Sero, que significa 'vertical' o 'retrato' en idioma coreano, es la última incorporación a Lifestyle TV de Samsung, que redefine el valor de la televisión en el entorno móvil. Es el único televisor para la nueva generación que prefiere la experiencia móvil en formato vertical. Las características que hacen que The Sero sea especial son: pantalla optimizada para dispositivos móviles, sonido potente y tecnología QLED 4K.

Su pantalla de 43” se sincroniza automáticamente con su teléfono Galaxy y gira para reflejar el contenido que está viendo en su dispositivo móvil y coincidir con la orientación horizontal o vertical para la máxima flexibilidad de visualización. Los consumidores pueden disfrutar de una variedad de contenido, incluidas las redes sociales, YouTube y otros videos personales, en cualquier orientación de pantalla que refleje su celular.

Dirigido a los consumidores milenarios y de la Generación Z, The Sero presenta un diseño moderno que se destaca en cualquier espacio e incluye una gama de características de pantalla diferentes que amplían la funcionalidad cuando no se usa. La tecnología Quantum Dot ofrece las imágenes más precisas y vibrantes con un volumen de color del 100%. Con Adaptative Picture, que ajusta automáticamente la imagen sin importar el entorno, puede ver la televisión sin ninguna restricción visual, incluso en una habitación oscura o bajo la fuerte luz del sol.

Además, mediante el uso de la tecnología 4K AI Upscaling, puede disfrutar de imágenes con una calidad de perfecta, desde videos hasta ilustraciones y las fotos antiguas de su álbum.

En cuanto sonido, The Sero ofrece una calidad de sonido potente a través de altavoces multicanal, amplificador de voz activo y sonido adaptativo+. Está equipado con altavoces frontales de 4.1 canales y 60 vatios, especializado en ofrecer sonidos amplios, ofreciéndole una experiencia de sonido excepcional.

Ganador de la “Mejor innovación” de CTA en CES 2020, The Sero combina las funciones de vanguardia de las pantallas de alto nivel de Samsung -como Ambient Mode- al tiempo que proporciona un nuevo enfoque de la tecnología de entretenimiento en el hogar que satisface las necesidades y los hábitos de la creciente audiencia de visualización móvil.





The Frame: cuando la TV es una obra de arte

Además de ser un televisor QLED, The Frame es capaz de reproducir el 100% del volumen del color, ofrece más de 1.200 obras de arte que se pueden obtener a través de la plataforma ArtStore. Su Art Mode incluye un sensor que detecta la luz ambiental para ajustar automáticamente el brillo y color y así lograr una iluminación natural para que, independiente si es de día o de noche, el usuario pueda admirar la pieza de arte como si estuviera en una galería. The Frame es un smart TV que detecta la presencia de personas alrededor del televisor para encender la pantalla y mostrar las obras o apagarla para ahorrar energía.

Su tecnología tecnología Quantum Dot (QLED) permite mostrar mil millones de tonos, lo que hace que sus imágenes sean más brillantes y reales. Otro gran diferencial de esta tecnología es que no se desgasta, lo que evita el llamado burn in, es decir, la permanencia de una imagen estática en la pantalla durante mucho tiempo que genera manchas. Está disponible en la región en dos tamaños, de 55” y 65”.



Una característica clave de The Frame es Dual LED. Mediante el uso de LED duales, se proporciona el tono de color óptimo que mejor se adapte a la escena, dependiendo del modo de pantalla, ajustando los colores a tonos más cálidos o más fríos.



The Frame además cuenta con Bixby, el asistente de voz que funciona con Inteligencia Artificial de Samsung, y que permite controlar el televisor y acceder a las apps con simples comandos de voz.



Reimaginando la posibilidad de diseño de TV, The Frame rompe la norma con marcos diferentes para la pantalla. Además, The Frame tiene marcos intercambiables en cuatro opciones de color: Marrón, Negro, Beige y Blanco.

No es necesario colocar muebles adicionales para The Frame. Colocar The Frame en un sencillo soporte de estudio es todo lo que se necesita para convertir un televisor en una obra de arte. La conexión invisible también mantiene su hogar limpio y ordenado sin desorden de cables usando un solo cable casi invisible que conecta su televisor al One Connect.

Cuando no está viendo la televisión, The Frame activa automáticamente el modo de arte para que la pantalla negra se transforme instantáneamente en su obra maestra favorita y su habitación en una galería de arte.

The Serif: Un diseño atemporal que eleva cada habitación

Mientras que otros televisores pertenecen a las paredes, The Serif pertenece a cualquier lugar donde lo coloque. Ya sea centrado en una habitación o en un estante, este televisor no solo fue diseñado para moverse, fue creado para superar los límites. Desde su diseño icónico y portátil hasta su imagen QLED brillante y nítida, The Serif es una pieza central que no solo redefine la forma en que vemos la televisión, sino también la forma en que vemos cómo la televisión se adapta a nuestras vidas.



La primera característica clave es su diseño 360, que lo hace ser apreciado desde cualquier ángulo y se integra a cualquier estilo de diseño interior.

The Serif es una colaboración entre Samsung y los hermanos Ronan y Erwan Bouroullec, diseñadores industriales franceses de renombre mundial, conocidos por agregar elegancia a los objetos ordinarios.

La siguiente característica es NFC en TV y Airplay2. Simplemente coloque su teléfono inteligente en la parte superior de The Serif, y el NFC conectará automáticamente su teléfono al televisor. Una vez conectado, podrá disfrutar del sonido rico y potente que llenará su ambiente.

Con la función Vista múltiple, simplemente toque The Serif con su teléfono y puede usar el modo que divide la pantalla y reproduce su contenido móvil y de la TV al mismo tiempo.

The Serif también utiliza la tecnología Quantum Dot que se encuentra en los modelos insignia Samsung QLED. También le brinda una experiencia de TV realista e inmersiva con la función AI Upscaling que puede mejorar cualquier tipo de contenido a calidad 4K utilizando procesadores fabricados por Samsung. Disponible en el color Cloud White natural, The Serif viene en tamaño de 55".

“Los consumidores de hoy esperan televisores que puedan integrarse completamente en sus estilos de vida. Samsung está redefiniendo el papel de la pantalla ofreciendo nuevos servicios digitales y creando nuevos diseños para mejorar su vida ", dijo Shannon Angilello, Gerente de Producto de Samsung Electronics Latinoamérica.