Científicos de Harvard están desarrollando una vacuna contra el coronavirus para personas mayores

Por Business Insider



El Dr. Ofer Levy y un grupo de investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard están entre ellos, pero la vacuna en la que están trabajando es un poco diferente. Está diseñada específicamente para los más vulnerables a la enfermedad: los ancianos.



"La mayoría de las vacunas se desarrollan con un concepto de talla única", ha explicado Levy a Business Insider. "Los centros académicos y las empresas suelen desarrollar una vacuna asumiendo que responderás a la misma de igual manera, ya seas hombre o mujer, joven o anciano, vivas en los Estados Unidos o en África, se administre la vacuna en verano o en invierno, por la mañana o por la tarde".



Pero hay varios factores que pueden influir en el grado de protección que confiere una vacuna, incluida la edad. Por ejemplo, la gripe, que es más mortal para las personas mayores con sistemas inmunológicos más débiles.



"Muchos individuos de edad avanzada, desafortunadamente, no responden de manera óptima a la vacuna contra la influenza", dijo Levy. "Deberían tomarla, es segura y tiene cierta eficacia. Pero desearíamos que fuera más efectiva, porque hasta el 30%/40% de los ancianos pueden no responder a la vacuna de la gripe y eso es porque el sistema inmunológico de los mayores se debilita". El desarrollo de la vacuna es un proceso largo y costoso, y eso es aún más cierto para los intentos de hacer vacunas dirigidas a grupos específicos. Pero el laboratorio de Levy está investigando el concepto probando fórmulas de vacunas en tejido humano fuera del cuerpo, que está diseñado para modelar las respuestas del sistema inmunológico de los recién nacidos, los de mediana edad y los ancianos.



"En nuestras mentes, las vacunas no son de una sola talla para todos", ha señalado Levy. "Pueden ser de una sola talla sin funcionar particularmente bien".



En cuanto a la línea de tiempo, Levy dijo que una vacuna única estará disponible antes de la que quiere crear. Varias compañías farmacéuticas y biotecnológicas han dicho que pretenden tener una vacuna lista para su uso en otoño.



"No vamos a ser la primera vacuna en ser utilizada en ensayos", dijo. Sin embargo, añadió: "Esperamos tener cosas que podrían funcionar en humanos, digamos, dentro de un año más o menos".



"Modelando el sistema inmunológico humano fuera del cuerpo"

Levy trabaja con el Programa de Vacunas de Precisión del Hospital Infantil de Boston, que está afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard. Su laboratorio se centra en el desarrollo de vacunas de "próxima generación" para proteger a poblaciones específicas.



El laboratorio utiliza una tecnología que construye tejido humano fuera del cuerpo; recibió una patente a principios de este mes. Los investigadores simulan las diferencias de edad recogiendo muestras de sangre de personas de todas las edades y añadiendo sus glóbulos blancos al tejido. Ya han recogido muestras de voluntarios ancianos para su investigación de la vacuna contra el coronavirus.



Los glóbulos blancos reconocen los antígenos como los virus y desarrollan respuestas inmunes a ellos. La comparación de este proceso a través de muestras de tejido permite a los científicos ver cómo los diferentes sistemas inmunológicos responden a varias formulaciones de vacunas. Esto permite al laboratorio aprender qué podría ser más efectivo para quién antes de la fase de ensayo clínico.



"No va a ser posible hacer estudios grandes, de fase 3, con miles de personas de cada combinación en cada tipo de población", dijo Levy. "Ahí es donde el modelado del sistema inmunológico humano fuera del cuerpo podría ser clave, porque podría permitirnos acelerar y reducir el riesgo de desarrollo de la vacuna".

Un enfoque de medicina personalizada para las vacunas



Antes de la pandemia del coronavirus, el laboratorio de Levy estaba trabajando en una vacuna para la tos ferina que ofrecía una inmunidad más duradera y una vacuna para el virus sincitial respiratorio, que es la causa número uno de hospitalización infantil en los Estados Unidos. Los investigadores también trataban de desarrollar una vacuna contra el VIH que fuera más eficaz para los recién nacidos.



"Anticipamos que, en el futuro, habrá diferentes formulaciones de vacunas para un bebé, un hombre contra una mujer, una persona mayor", dijo Levy. "Es toda esta noción de medicina personalizada, pero llevada a la vacunología". "Volvía a casa en bicicleta desde el trabajo, y hay una máquina de periódicos que dispensa las noticias en chino, y tenía un titular, un titular muy dramático, grandes letras en negrita, pero no leo chino", dijo Levy. "Pero tenía la palabra SARS en inglés, y eso me llamó la atención. Y luego, por supuesto, se hizo más y más claro con el brote de Wuhan, y entonces dijimos, 'Bueno, todo nuestro programa está realmente bien posicionado para ayudar con esto'".

Desarrollo de vacunas eficaces para los ancianos

Las vacunas contienen una forma debilitada del antígeno contra el que deben proteger al cuerpo, para que el sistema inmunológico pueda reconocer el virus y neutralizarlo. Se pueden añadir moléculas llamadas adyuvantes a una vacuna para mejorar la respuesta inmunológica que provoca.



Levy ofreció 4 formas en las que los agentes farmacológicos o inmunológicos pueden ayudar: pueden convertir una respuesta insuficiente en una respuesta más robusta; mejorar la gama de respuestas inmunitarias; hacer que la inmunidad dure más tiempo; o permitir a los productores incluir menos antígeno en cada dosis, lo que les permitiría fabricar cantidades mayores de una vacuna de manera más asequible.



"Hemos examinado cientos y cientos de miles de moléculas", dijo Levy. "Las estamos examinando contra células humanas de edad avanzada, y encontrarán que diferentes combinaciones de adyuvantes son óptimas en diferentes grupos de edad".



La desventaja de agregar adyuvantes a una vacuna es que hace que la formulación sea más complicada. Pero Levy cree que los beneficios valen la pena, y dice que la forma en que su laboratorio prueba los adyuvantes en el tejido minimiza el riesgo. Además del desarrollo de la vacuna del laboratorio, las compañías y los equipos académicos han estado enviando sus formulaciones de vacunas contra el coronavirus para que el grupo de Levy las pruebe.



"Somos socios naturales de otros grupos porque tenemos estos sistemas únicos para probar las vacunas fuera del cuerpo, así que todo el mundo quiere enviarnos sus adyuvantes, sus formulaciones, para probar, para que podamos comparar, una con otra", dijo Levy.



Añadió que el laboratorio también ha dispuesto de ratones de edad avanzada para el estudio, pero dijo que una vacuna "no entra en los ratones hasta que primero entra en un sistema humano fuera del cuerpo".