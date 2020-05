Oracle ofrece herramientas gratuitas de planificación financiera y modelamiento de escenarios por COVID-19

Por estrategiaynegocios.net



En este entorno, la planificación de escenarios y el modelamiento estratégico se han vuelto esenciales para los equipos financieros, ya que evalúan una amplia gama de posibles resultados, pronostican ingresos y liquidez, y hacen pronósticos iterativos a corto y mediano plazo. Es por eso que Oracle decidió brindar acceso gratuito a Oracle Financial State Planning, incluido el modelo estratégico, a todos los clientes existentes de Oracle Planning Cloud durante los próximos 12 meses.



Oracle Financial Statement Planning ayudará a nuestros clientes a ejecutar escenarios detallados de “qué pasaría si” para una amplia gama de posibles situaciones económicas, incluidas demoras en los pagos, fluctuaciones de inventario e interrupciones en el suministro. También, contribuirá a aumentar la precisión de los pronósticos de ingresos y flujo de efectivo, así como el modelo de escenarios de estructura de capital, y colaborará con el cumplimiento de losconvenios bancarios, el cumplimiento de los fondos y los cálculos de calificación crediticia.



Con acceso gratuito a estas capacidades líderes en la industria, nuestros clientes podrán beneficiarse de:



● Agilidad empresarial y toma de decisiones mejorada: las capacidades de simulación Monte Carlo los ayudarán a mejorar sustancialmente la agilidad empresarial y mitigar los resultados negativos, al permitirles probar una variedad de resultados probables y planificar posibles respuestas.



● Modelos de liquidez precisos: el modelo de balance se vuelve crítico cuando se modela para liquidez. Nuestra capacidad integrada de “búsqueda de objetivos” los ayudará a realizar verificaciones periódicas para decidir qué variables operativas deben cambiar para una gestión de costos efectiva y optimización de efectivo.



● Informes y análisis simples y perspicaces: es clave no solo comunicar los números en el modelo, sino también el pensamiento detrás de ellos. El análisis en tiempo real y la distribución de informes están disponibles utilizando una variedad de formatos de informes, y tanto los informes como el análisis son posibles usando un navegador web y SmartView para Microsoft Office.



¿Cómo se ve la planificación de escenarios en acción?

Para plasmar la imagen de la planificación de escenarios en acción, hay que considerar los negocios minoristas, cuya industria ha visto una irrupción significativa en el tráfico interno de los locales. Muchos minoristas ahora tienen que tener en cuenta la reapertura gradual de sus ubicaciones físicas, además de anticipar cambios continuos en la combinación de ingresos en línea versus en la tienda. También, deben considerar los cambios en el gasto del consumidor, con artículos básicos que generan un mayor porcentaje de ingresos que los artículos de lujo.



Esto es solo un ejemplo. "Sabemos que cada industria se verá afectada de una manera diferente, por eso también proporcionamos recursos educativos adicionales para ayudar a financiar equipos. Hemos puesto a disposición tutoriales en línea y una guía paso a paso, para que pueda configurar fácilmente y aprovechar estas capacidades gratuitas", dijo Oracle en un comunicado.



Nadie tiene una bola de cristal, pero independientemente de lo que ocurra en los próximos meses, estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes. Para los directores financieros y los líderes financieros de todo el mundo, los próximos meses representarán su mayor desafío profesional.