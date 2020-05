Nuevo CEO de United llega con el objetivo de ‘atravesar el infierno’

Por Agencias

El nuevo CEO de United Airlines es Scott Kirby, quien no duda en establecer los nuevos objetivos de la aerolínea, golpeada por la crisis del covid-19.

Puede leer: ¿Cómo sería viajar en avión en la era post-covid19?

"Estamos atravesando el infierno en este momento, pero sabemos que este virus finalmente será derrotado y llegaremos al otro lado", dijo el 1 de mayo.

Kirby, de 52 años, presidente de la Junta Directiva de United desde agosto de 2016 y ejecutivo de una aerolínea de más de dos décadas, entra en el puesto más importante el miércoles. Se enfrenta al mayor desafío de su carrera, durante el cual ha navegado por bancarrotas, fusiones, los efectos de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la crisis financiera de 2008.

Conocido como un tomador de acción con talento para el crecimiento de las redes de aerolíneas para maximizar los ingresos, se espera que Kirby se concentre en reducir la quema de efectivo y los costos.

Descargue nuestra edición impresa ¡GRATIS!

Óscar Muñoz se despidió del cargo luego de cinco años en el mismo con el mensaje: Hace cinco años, me propuse cambiar United Airlines. Al final, United me cambió, para siempre y para mejor. Liderar esta compañía como CEO ha sido el honor y el privilegio de mi vida profesional. Sin embargo, hoy, el título del que más me enorgullezco fue simplemente contarme como miembro de su equipo y familia.⁣⁣

Kirby no solo tendrá que guiar a la aerolínea a través de la caída sin precedentes de la demanda y probablemente de una profunda recesión, sino del trabajo difícil de convencer a los viajeros de que es seguro volar de nuevo, ya que cada vuelo tiene el potencial de volverse viral en las redes sociales si los pasajeros se sienten incómodos.

"Es mucho mejor ser demasiado agresivo que no lo suficientemente agresivo", dijo el presidente de United en una conferencia con JP Morgan a principios de marzo, presentando una imagen sombría de la disminución de los ingresos potencialmente brusca, ya que el coronavirus estaba empezando a interrumpir la vida cotidiana.

Semanas después, la pandemia arrastró la demanda de viajes aéreos a los niveles más bajos desde la década de 1950 y las aerolíneas del país, incluida United, registraron sus primeras pérdidas en años. En rápida sucesión, United anunció una serie de recortes de capacidad y dejó inactivos cientos de aviones cuando Kirby y el CEO Oscar Muñoz advirtieron sobre los recortes de empleos este otoño si la demanda no regresa.

United perdió US$1.7 mil millones en los primeros tres meses de 2020, el primer trimestre negativo de la aerolínea con sede en Chicago en seis años.

La industria de las aerolíneas es una de las más afectadas por la pandemia, con una demanda de viajes de más del 90% y cancelaciones que superan las reservas. Las acciones de United han bajado más del 72% este año, mientras que las estadounidenses han perdido más del 65% y las de Delta han bajado casi el 63%.

United entró en el segundo trimestre quemando alrededor de US$50 millones por día y planea reducir eso a un promedio diario de US$40 millones a US$45 millones en el segundo trimestre y posiblemente por debajo de US$40 millones en el tercer trimestre, Kirby dijo a los inversores en una llamada de ganancias del 1 de mayo.

Decidido

Las personas que han trabajado con Kirby lo describen como un tomador de decisiones orientado a los detalles con poca tolerancia a las medias medidas. Algunos analistas dicen que eso es justo lo que necesita el operador, ya que se enfrenta a la mayor crisis de su historia.

Kirby subió de rango en America West y después de las fusiones, en US Airways y luego en American Airlines, donde fue presidente antes de separarse de la compañía en 2016. Poco después de dejar American, fue nombrado presidente de United en agosto de 2016.

Algunas de las decisiones más difíciles están por venir a medida que la aerolínea se prepara para los despidos o licencias potencialmente masivas entre sus 96,000 empleados estimados. Los salarios y beneficios representaron alrededor del 31% de los costos de United el año pasado.

Con información de CNBC