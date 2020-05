OMS, ‘sorprendida’ por falta de preparación de países frente al covid-19

Por AFP

Al frente de la gestión de riesgos infecciosos en la Organización Mundial de la Salud, la francesa Sylvie Briand asegura que la agencia de Naciones Unidas se "sorprendió" ante la falta de preparación de algunos países para hacer frente a la epidemia de coronavirus.

OMS: ‘Vigilancia extrema’ a países que autorizan desconfinamientos

P: ¿Le sorprende la evolución de la epidemia?

R: No nos sorprende como tal porque sabíamos que podía suceder. En 2009 ya se había producido una pandemia de gripe H1N1 y el virus se propagó muy rápidamente a los cinco continentes. Así que sabemos que, dado nuestro estilo de vida, puede ir muy rápido. Lo que sí sorprende es el estado de preparación de algunos países, ya que no estaban realmente listos para hacer frente a esta pandemia.

P: ¿Cómo explicar esta falta de preparación?

R: Antes de la crisis del 2009, había habido mucha preparación porque ya se había producido la gripe aviaria en 2003-2005. Así que, cuando llegamos a la pandemia de 2009, los planes estaban listos, los países tenían existencias de máscaras, todo el mundo estaba preparado.

Síganos: Estamos en Google Noticias

Después de la pandemia de 2009 la gente pensó que finalmente no había sido tan grave y los países no necesariamente actualizaron sus planes. Al alejarse el peligro, pensaron que no merecía la pena estresarse tanto. Así que creo que muchos países se enfrentaron al coronavirus mal preparados.

Creo que la epidemia de 2009 no fue tan grave porque estábamos listos. Si no lo hubiéramos estado, podría haber sido mucho más grave. Las estimaciones son entre 250.000 y 400.000 muertos.

Al frente de la gestión de riesgos infecciosos en la Organización Mundial de la Salud, la francesa Sylvie Briand.

P: ¿Aprenderán los países de la covid-19?

R: Cuando se compara, por ejemplo, lo que ocurre en Europa, en Estados Unidos y en Asia, se ve claramente que los países asiáticos están mucho más preparados. Porque en 2003 tuvieron el SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo), que apareció a finales de 2002 en China, y eso dejó cicatrices importantes.

La epidemia fue seguida de una crisis económica muy fuerte, así que tienen malos recuerdos del SARS y pusieron en marcha medidas importantes. Por ejemplo, en Corea, en 2015, tuvieron una epidemia de Mers, que obviamente no fue una gran epidemia, pero tuvo un enorme impacto en su economía. Así que aprendieron la lección y esta vez estaban preparados.

Creo que ocurrirá lo mismo en los países que ahora están viviendo esta crisis del coronavirus con un déficit de preparación. Y creo que la gente estará mucho más preparada ahora si hay una segunda fase. Lo cual, obviamente, espero que no ocurra.