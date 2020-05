David Beckham subasta la oportunidad de enfrentarlo en un partido

Por AFP

David Beckham subastó este miércoles la oportunidad de jugar contra él y otros jugadores del equipo estadounidense Inter Miami, del cual es copropietario, para recaudar fondos para la lucha contra la pandemia de covid-19.

Las personas que donen para esta causa entrarán en un sorteo cuyo ganador y cuatro amigos disputarán un partido contra Beckham y cuatro jugadores del Inter Miami en las instalaciones del equipo.

La subasta es una de las contribuciones de la liga estadounidense de fútbol (MLS) a la iniciativa "All in Challenge", que está reuniendo fondos para organizaciones que brindan alimentos a personas necesitadas durante la pandemia en Estados Unidos, entre ellas World Central Kitchen y No Kid Hungry.

Además de jugar contra Beckham, el ganador de la subasta pasará toda una jornada junto al ex capitán de la selección inglesa en la que compartirán un almuerzo y una visita VIP por el Inter Miami CF Stadium en Fort Lauderdale (Florida).

El ganador y sus amigos también serán invitados a presenciar un partido del Inter Miami desde el palco privado de los propietarios de la franquicia una vez que se retomen los juegos de la MLS, suspendidos desde mediados de marzo.

En otras contribuciones de la MLS, el comisionado Don Garber ofreció que el ganador de su subasta podrá poner su nombre y firma en el balón que se utilizará cuando se reanude la competición.