Menos personal y bajos ingresos: principales retos de las empresas para superar el COVID-19

Más de 4.100 empresas en Costa Rica han solicitado la suspensión de contratos de trabajo o reducción de jornadas laborales de sus colaboradores debido a la emergencia por el COVID-19, según datos con corte al 13 de abril del 2020 divulgados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).



Esto, de acuerdo con expertos, ha sido un paliativo importante para las finanzas de las empresas durante la actual crisis; sin embargo, en las próximas semanas podría convertirse, junto a los menores ingresos que han recibido los negocios, en dos de los principales retos a superar si desean reactivar su operación para volverse más competitivos en el mercado, generando nuevos puestos de empleo.



Así lo considera el experto en negocios y socio de la firma consultora ABC Costa Rica Soluciones Empresariales, Juan Salas, quien explicó que tras el inicio de la crisis gran parte de las empresas prescindieron de personal clave para sus operaciones y cuando retomen operaciones van a tener muchas dificultades para reincorporarlos debido al limitado flujo de caja y pérdidas generadas por la pandemia.



“Esto pone a los negocios en una disyuntiva: redujeron gastos al inicio de la crisis, pero pronto se enfrentarán con la gran realidad de tener que reactivar su actividad económica de forma efectiva con menos recursos. Por esto el empresario deberá tener mente abierta para evaluar la diversificación, redistribución de recursos actuales y alternativas externas de alta calidad”, explicó el socio de ABC Costa Rica Soluciones Empresariales.



El empresario debe responderse preguntas como: ¿qué pasaría si mis ventas se incrementan mañana un 30%? ¿Tengo los recursos para hacerle frente a ese crecimiento? ¿Tengo los expertos que me den apoyo? ¿Tengo el nivel de distribución? ¿Cuáles son los recursos que necesito actualmente? ¿Podré hacerle frente al efecto rebote después de la crisis? Contestar estas y otras preguntas permitirá a la empresa saber su situación real.



“Si faltaran respuestas, buscar asesoría competente es una gran alternativa que le ayudará a no quedarse rezagado tras la recuperación de la pandemia, ya que en las próximas semanas los negocios deberán empezar a reactivar sus operaciones para captar nuevamente los clientes que perdieron y atraer clientes de otras empresas que todavía no reactivan sus operaciones”, afirmó Salas.



¿Cómo optimizar los recursos de la empresa?



Para el socio de ABC Costa Rica Soluciones Empresariales, muchas empresas tomaron decisiones de recortar personal y jornadas de forma prescipitada por el miedo que generó la crisis y ahora no saben qué hacer.



Es por esto que las empresas deben replantearse sus estrategias mediante dos pilares: 1) Definir cuál es el punto de equilibrio de la empresa, y 2) Definir qué es lo que necesita el negocio para cubrir la operación mínima mientras el mercado se estabiliza.



“Primero hay que hacer una revisión interna muy rápida para reorganizar el recurso humano y financiero con el que se cuenta para enfocarlos en la reactivación operativa. Además, se debe segmentar internamente a los clientes para determinar cuáles consumen menos recursos y eventualmente pueden generarnos mayores ingresos”, señaló Salas.



Además, en una situación como la que vendrá, la capacidad para detectar cuál personal pueda volverse multifuncional será un punto fuerte para fortalecer la operación del negocio, pensando en que la empresa no tenga el mismo número de colaboradores o los que mantuvo tienen la capacidad real que esta necesita para levantar la operación. Aquí es de suma importancia el Departamento de Recursos Humanos.



“Se pueden realizar dos acciones para reenfocar el personal: 1) invertir en capacitación inmediata del recurso humano, pero sabiendo que se tendrá una curva de aprendizaje, o 2) buscar un asesor externo que ejecute y lidere los cambios que la empresa necesita para reducir esa curva de aprendizaje”, señaló el experto en negocios.



Sumado a esto, la empresa debe trabajar en desarrollar varias aristas como: 1) Desarrollo de un diagnóstico y análisis 2) Creación de estrategia que va ligada a las herramientas con las que la empresa cuenta en el momento y 3) Ejecución de la estrategia. Todo esto aplica para temas de Ventas hasta Contabilidad y Seguridad o Logística.



“A partir de esta crisis, las empresas deberán pensar en reinsertarse con menos recursos, menos personal y con una agravante como lo es un mercado sumamente contraído. Es por esto que la empresa no debe preocuparse solo por elevar su facturación a un nivel como el que traía antes de la crisis, sino que va a tener que competir contra la agresividad de otros competidores que igualmente necesitan sobrevivir en el mercado. Por eso es importante prepararse desde ahora con asesoría experta como la que ofrece ABC Costa Rica Soluciones Empresariales”, concluyó Salas.



