Más de 800 millones de alumnos carecen de computadora para estudiar a distancia

“Y 43% (706 millones) no tienen internet en casa”, agrega la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en un comunicado, en el que denuncia la “fractura digital preocupante en la enseñanza a distancia”.

"Las disparidades son particularmente evidentes en los países de ingresos bajos: en África subsahariana, el 89% de los alumnos no tienen acceso a computadores familiares y el 82% no tienen internet", subraya la organización.



“Asimismo, aunque los teléfonos móviles pueden permitir a los alumnos acceder a la información, conectarse entre ellos y con sus profesores, unos 56 millones de alumnos viven en lugares a los que no llegan las señales de redes móviles, de ellos, la mitad en África subsahariana”, agrega Unesco.



Estos datos han sido recabados por el Equipo Especial Internacional sobre Enseñantes, una alianza coordinada por Unesco, sobre la base de datos de su instituto de estadísticas, y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), según el comunicado.





Al menos 1.500 millones de alumnos y 63 millones de maestros de primaria y secundaria están afectados por las perturbaciones sin precedentes causadas por la pandemia Covid-19, con el cierre de centros de enseñanza en 191 países, según Unesco.



Audrey Azoulay, directora general de la organización, cree que hay que "multiplicar el esfuerzo para que todos puedan tener acceso a las conexiones" de telefonía, así como "apoyar otras alternativas, como poder recurrir a emisiones de radio y de televisión comunitarias y a la creatividad en todas las formas de aprendizaje".



Unesco señala que para los “enseñantes de las regiones donde las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y otros métodos de enseñanza a distancia están menos disponibles”, la transición hacia el aprendizaje en línea ha sido muy difícil “o incluso imposible”.

"En África subsahariana, solo el 65% de los enseñantes de primaria y 50% de los de secundaria han recibido una formación mínima que no suele incluir competencias en TIC", agrega el comunicado.



“Estas desigualdades constituyen una amenaza real para la continuidad del aprendizaje en este periodo de perturbación sin precedentes de la educación”, subraya Stefania Giannini, subdirectora general de la Unesco para la educación.