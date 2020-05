Emirates hace test de coronavirus a pasajeros antes de abordar

Por estrategiaynegocios.net

La aerolínea Emirates se convirtió en la primera empresa de este rubro en hacer test a sus pasajeros de coronavirus.

La prueba se hizo en sangre, al momento del check-in y tardó solamente 10 minutos el resultado.

Los test rápidos fueron realizados por la Autoridad de Salud de Dubai (DHA) a viajeros de un vuelo desde los Emiratos Árabes hacia Túnez.

La empresa analiza hacerlo los test en todos los vuelos que aún mantiene en medio de pandemia global.

“El proceso de prueba se realizó sin problemas. Estamos trabajando en planes para ampliar las capacidades de prueba en el futuro y extenderlo a otros vuelos, esto nos permitirá realizar pruebas en el sitio y proporcionar una confirmación inmediata para los pasajeros de Emirates que viajan a países que requieren certificados de prueba COVID-19″, sostuvo Adel Al Redha, Director de Operaciones de Emirates.

Las pruebas de serología (sangre) no están destinadas a diagnosticar infecciones activas de coronavirus. Por el contrario, buscan proteínas en el sistema inmunitario, conocidas como anticuerpos, a través de una muestra de sangre. Su presencia significa que una persona estuvo expuesta al virus y desarrolló anticuerpos contra él.

La aerolínea es administrada por el estado de los Emiratos Árabes y es una de las joyas de la economía local. Había dejado de volar después de que el aeropuerto de Dubai, el primero del mundo en términos de pasajeros internacionales, con una increíble cifra de 89 millones en 2020, interrumpiera su actividad a finales de febrero.

La empresa adaptó los trámites en el aeropuerto y el check-in para respetar el distanciamiento social. Los pasajeros deben usar sus propios barbijos cuando estén en el aeropuerto y a bordo de la aeronave. Los aviones no tiene revistas ni otros materiales de lectura impresos, pero si siguen ofreciendo alimentos y bebidas a bordo. No se permite equipaje de mano, sólo computadoras portátiles, carteras, maletines y artículos para bebés.

From personal protective equipment (PPE) for cabin crew and airport teams to modified inflight services, we have stepped up safety measures for customers and employees at the airport and on board.#FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/BNMUXp2vKO pic.twitter.com/UX4mFgQTOW