Virgin Atlantic necesita ayuda del gobierno británico, advierte Branson

La aerolínea británica Virgin Atlantic necesita el apoyo del gobierno para sobrevivir a la crisis del coronavirus, advirtió el lunes su fundador y principal accionista, el multimillonario Richard Branson.

"Haremos todo lo que podamos para mantener la compañía en marcha, pero necesitaremos el respaldo del gobierno", afirma el empresario en una carta publicada en la web del conglomerado de empresas Virgin.

Branson lamenta "la gran incertidumbre que rodea al sector de los viajes hoy en día y el no saber cuánto tiempo los aviones estarán en tierra".

Sin ayuda del ejecutivo, muchas empresas están amenazadas y "no habrá más competencia y se perderán cientos de miles de puestos de trabajo", advierte el multimillonario que fundó Virgin Atlantic en 1984.

Como todo el sector aéreo, Virgin Atlantic, que se especializa en rutas a América del Norte, ha tenido que renunciar a la mayoría de sus vuelos debido a los confinamientos y las restricciones de viajes en el mundo.

Branson plantea en su carta la posibilidad de un préstamo del gobierno que la empresa podría devolver, citando el ejemplo de EasyJet, que ha obtenido un crédito de 600 millones de libras.

La prensa británica informó recientemente de la solicitud de un préstamo público no confirmado de 500 millones de libras. Según el diario económico Financial Times, el Tesoro británico ha rechazado el caso, diciendo que no explicaba suficientemente por qué la ayuda ya ofrecida a las empresas, entre los préstamos garantizados y el 80% de los salarios, no era suficiente.

Branson tiene el 51% del capital de la compañía, con el 49% restante en manos de la American Delta. En diciembre, al grupo Air France-KLM anunció que abandonaba su plan de tomar una participación del 31% en Virgin como había previsto en 2017, lo que habría llevado la participación de Branson al 20%.

El multimillonario reaccionó también a informaciones de prensa sobre su fortuna y su residencia en las Islas Vírgenes Británicas.

"He visto muchos comentarios sobre mis activos, pero estos se calculan sobre el valor de los negocios de Virgin en todo el mundo antes de esta crisis", afirmó.

Según el ranking de multimillonarios de la agencia Bloomberg, la fortuna de Branson estaba el lunes en torno a los 6.000 millones de dólares.