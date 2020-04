Playas de Florida vuelven a llenarse pese al avance del coronavirus

Por infobae.com



Ante la luz verde dada por el gobernador Ron DeSantis, varias playas de Florida fueron reabiertas al público, que asistió en considerable número sin que pesen los temores por el avance del coronavirus en Estados Unidos, el país con más casos y muertes a nivel mundial.



Este viernes abrieron las primeras playas y parques en el norte de Florida, específicamente en el condado Duval, que tiene 824 casos confirmados, y se espera que próximamente Miami-Dade se sume a la primera fase de recuperación del país, propuesta por el presidente, Donald Trump. Se trata de abrir centros de recreo como marinas y parques, aunque siguiendo las normas actuales de distanciamiento social, según dijo el alcalde de este condado, Carlos Giménez.





Florida, según cifras actualizadas hasta el sábado, acumula 25.269 contagios y 740 muertes por Covid-19.



El alcalde Lenny Curry dijo que las playas en el condado Duval estaban reabriendo con horario limitado y que solamente pueden ser usadas para caminar, montar bicicleta, nadar, pasear a mascotas y surfear. Las playas estarán abiertas de 6 a 11 de la mañana y de 5 a 8 de la tarde, explicó. Las congregaciones de más de 50 personas están prohibidas y la gente debe practicar el distanciamiento social. “Eso pudiera ser el inicio del regreso a la normalidad, pero por favor respeten y sigan estas limitaciones”, dijo el alcalde Curry. “Regresaremos a la vida que conocemos, pero debemos ser pacientes”.



Mientras las fotos se viralizaban, la discusión incrementaba en las redes sociales. Algunos se alegraron de ver un método para tomar aire fresco y mejorar la salud mental. Otros se preocuparon por las dificultades del distanciamiento social en un grupo grande de personas, dado que dos metros es una medida mínima y las fotos no mostraban a muchas personas con máscaras. El hashtag #FloridaMoron (idiota de Florida) se hizo tendencia a nivel local.





Chris Imeson, de Ponte Vedra Beach, vive a unos 10 minutos a pie de una playa cerca de la frontera del condado de St. Johns y Duval en la parte noreste del estado. Dice que definitivamente irá a la playa y está emocionado de poder hacerlo.



“Honestamente no entiendo por qué la gente está tan molesta”, dijo Imeson en una entrevista telefónica. “Tenemos playas muy poco concurridas. ... ...a menos de 1 metro de otra persona que no sea mi pequeño”.



Está desempleado debido a la crisis y ha pasado su tiempo educando a su hijo pequeño. Sólo han salido al patio y a pasear por el barrio. “Hemos sido excesivamente cuidadosos”, dijo. “No quiero subestimar la gravedad del coronavirus, pero me preocuparía más por ir a una tienda que por ir a la playa”.



Carlos Giménez, alcalde del condado de Miami-Dade, el más afectado de todos por la pandemia (9.045 casos y 198 muertes este domingo), también anunció en las últimas horas que prepara la “reapertura” de espacios públicos “de manera segura”. Giménez dijo que vio escenas de bañistas sin máscara desafiando las pautas de distanciamiento social en Jacksonville (noreste), pero afirmó que los espacios recreativos en Miami-Dade se abrirán de manera segura “más temprano que tarde”.



Las autoridades en Florida fueron criticadas por dejar abiertas las playas el mes pasado, durante parte de las vacaciones de primavera. La mayoría de los condados cerraron sus playas o las mantuvieron bajo restricciones severas. Las playas más populares en el sur de Florida (incluso Miami Beach) fueron cerradas por orden estatal.

A mediados de marzo, con la pandemia ya declarada, miles de jóvenes se amontonaron en las playas durante las vacaciones y esparcieron el virus al regresar a sus hogares y centros de estudio