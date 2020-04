Costa Rica: Valoran impuesto a empresas y trabajadores

Por CRHoy

Mientras por un lado el Gobierno piensa en imponer nuevos impuestos al salario y a las empresas para poder atender la actual emergencia y anuncia la necesidad de “zocarse” la faja como medida para reducir los gastos, a nivel interno el “sacrificio” realizado hasta ahora por el Ejecutivo en su plan de gastos es poco: de apenas un 3,3%.

Este es el porcentaje que representan los recortes planteados en seis rubros específicos por el gobierno en su reciente presupuesto extraordinario enviado a la Asamblea Legislativa, en relación con lo que pretende gastar este 2020.

Se trata de las partidas de tiempo extraordinario o pago de horas extra, gastos de viaje y transporte (incluyendo viáticos) dentro y fuera del país, capacitación y protocolo (que incluye recepciones y otras celebraciones), combustibles y lubricantes, alimentos y bebidas, y publicidad y propaganda.

Un análisis elaborado por CRHoy con la base de datos de recortes dada a conocer por Hacienda en su presupuesto extraordinario, revela que en total el gobierno apenas está dispuesto a renunciar a unos ₡2.099 millones.

La cifra resulta pequeña, si se toma en cuenta que la faja con la cual amarra el gobierno sus gastos estimaba para este 2020 gastos totales por ₡61.980 millones en estos seis rubros presupuestarios.

Es decir, el gobierno decidió mantener intacto más del 96% de estas partidas para el resto del año.

De todos los rubros, el de los combustibles fue el menos tocado por el gobierno. El ajuste abarca solo para 10 de 24 entidades de gobierno y en total representa un 0,01% del presupuesto designado a esa partida para todo el año. Esto a pesar de que la mayor parte de las instituciones se deberían encontrar – según directriz del propio gobierno- son solo un 20% de su personal y evitando por completo desplazamientos o salidas a la calle.

De sus ₡13.576 millones estimados en gastos para este 2020, el gobierno solo se zocó la faja en ₡17 millones.

Otra partida que significa de momento muy bajo apoyo en la atención de la pandemia es el relacionado con alimentación y bebidas, que en su conjunto representa un recorte total de apenas un 0,04% de los ₡23 mil millones presupuestados.

Es de destacar, eso sí, que hay ministerios que requieren un importante gasto en este rubro, como por ejemplo Seguridad Pública para la alimentación de sus oficiales y Justicia, para la operación de sus centros penitenciarios.

Entre ambas acumulan más de ₡21 mil millones de ese presupuesto; sin embargo, hay otras dependencias como el Ministerio de la Presidencia y la Asamblea Legislativa que mantuvieron intactos sus presupuestos por ₡56 millones y ₡65 millones respectivamente para el resto del año.

El presupuesto extraordinario planteado la semana anterior al Congreso, presenta rebajas presupuestarias que totalizan ₡84.564 millones; es su mayoría provenientes de rubros como el congelamiento en el pago del aumento salarial de este año y el no pago del plus de la anualidad.

También se rebajan los recursos inicialmente estimados para unas 5.000 plazas que no serán definitivamente ocupadas este año.

Este último punto ha despertado críticas en el sentido de que el gobierno presupuesto dinero para esas plazas a sabiendas de que no iba a llenarlas, dado que existe aún vigente un decreto de congelamiento de nuevos puestos en el gobierno. De allí que varios legisladores afirman que el ejercicio de zocarse la faja no ha sido igual para todos, y el peso de la emergencia lo está llevando el sector privado.

“Eran plazas que ni siquiera se iban a utilizar…pero la Cancillería por ejemplo puede echar mano en muchos recortes en viáticos al extranjero, igual otros ministerios, como actividades de Cultura y otras instituciones, capacitación… el grueso del sector público puede hacer esfuerzo mayor”, dijo este miércoles el diputado Gustavo Viales, invitado al programa Enfoques.

Su compañera de bancada liberacionista lo secundó: No estamos viendo ese ejercicio de zocarse la faja, está el caso de los combustibles, pues prácticamente no estamos operando, no vemos al gobierno renegociando alquileres que es una suma garrafal en el presupuesto, no vemos reducción en horas extra cuando hay muchísima gente haciendo teletrabajo y no deberíamos estar teniendo pago de horas extra”.

Según la idea del gobierno es que este sea un primer presupuesto extraordinario y en el futuro analizar nuevos recortes, conforme avance la pandemia. De acuerdo con la legisladora oficialista Laura Guido, esto es así para poder garantizar el cierre del año a futuro en el gobierno.