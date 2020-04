Lufthansa vende 40 aviones y cierra una filial

Por AFP

La alemana Lufthansa anunció hoy que se desprenderá de 40 aeronaves y cerrará la filial de bajo costo Germanwings.

Ads by



"Pasarán meses hasta que se levanten completamente las restricciones mundiales de viaje y años hasta que la demanda mundial de viajes aéreos vuelva a los niveles anteriores a la crisis", justificó la empresa en un comunicado oficial. Según lo recolectado por la agencia AFP, el objetivo final de la decisión es "permitir a un máximo de empleados afectados por la reestructuración" conservar su empleo "en el seno del grupo".

Lea más: El PIB de América Latina caería -4,6% en 2020, dice Banco Mundial



El grupo decidió reducir su flota de 763 unidades con la venta de unos 40 aviones, lo que terminará por afectar a casi todas las operaciones del grupo. La mayor parte de las reducciones de la flota se producirán en la marca insignia Lufthansa, e incluye la eliminación de 11 aviones Airbus A320, cinco Boeing 747-400 y siete A340-600.



Los sindicatos alemanes que representan a la tripulación de cabina habían pedido a los jefes de Lufthansa en una carta abierta el lunes que no "sacrificaran" la unidad Germanwings de Colonia, que emplea a unas 1400 personas.



Lufthansa ya anunció la semana pasada que estaba colocando a 87.000 trabajadores -más del 60% de su mano de obra- en planes de reducción de horas de trabajo respaldados por el gobierno de Angela Merkel. La mayoría de ellos son empleados alemanes.



Alrededor de 700 de los aviones de Lufthansa están en tierra en este momento como resultado del brote de coronavirus, y la ocupación de sus asientos es solo el 5% de su tablero de vuelos habitual.



El director ejecutivo, Carsten Spohr, advirtió el mes pasado que "cuanto más dure esta crisis, más probable es que no se pueda garantizar el futuro de la aviación sin ayuda estatal". Según el ejecutivo, el plan de vuelos del grupo ha sido reducido a niveles no vistos desde la década de 1950.



La visión de la empresa alemana sobre el difícil proceso de recuperación del sector de transporte aéreo luego de la crisis del coronavirus coincide con el diagnóstico de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), que hoy insistió en que será clave el apoyo de los distintos gobiernos nacionales.