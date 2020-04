Motorola presentará su buque insignia con pantalla curva

Por Portaltic/EP

La marca de 'smartphones' Motorola ha anunciado que celebrará un evento de presentación el próximo día 22 de abril en el que mostrará su próximo buque insignia, un terminal con contará con pantalla con bordes curvos.

Puede leer: ¿Qué es lo nuevo de la resurrección del icónico 'Motorola V3' (RAZR)?

Así lo ha anunciado la compañía a través de una publicación en su cuenta de oficial de Twitter, donde ha informado que su evento de presentación tendrá lugar el día 22 de abril a las 11.00 horas CDT (el lunes 21 a las 18.00 horas en horario español peninsular).

De interés: Motorola presenta su nuevo Moto G8 Plus

Junto con el anuncio, Motorola ha compartido también un video protagonizado por formas redondeadas en el que aparece el lateral de un teléfono con pantalla con bordes curvos pronunciados, cercanas a los 90 grados.

It’s arriving. Join us for the Motorola Flagship Launch E-vent, April 22nd, 11AM CDT. pic.twitter.com/jH2NcdBTxG