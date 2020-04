Atlántida más fácil, la tecnología como aliada

Por E&N



El mundo ha evolucionado rápidamente, la tecnología hoy en día es indispensable para toda empresa y ser humano, y la banca no es la excepción. por ello en 2017, Banco Atlántida toma la decisión de renovar su marca y con ello darle un giro a la oferta de sus servicios y productos financieros hacia la vida digital.



Renovar su marca no solamente implicaba un cambio visual en imagen si no también en que cada uno de sus esfuerzos hiciese cumplir la promesa de valor para sus clientes desde la experiencia digital integral.



Como parte de su renovación, ese mismo año inaugura las agencias digitales, una propuesta completa y conveniente que integra un lobby electrónico para gestiones agiles y rápidas de autoservicio para sus clientes, un centro de negocios y Banca privada. Además de implementar este nuevo modelo de agencia, realizaron el relanzamiento de su aplicación Atlántida Móvil facilitando a sus clientes el realizar más de 400 transacciones desde su celular y completamente gratis.



Banco Atlántida ha mantenido su búsqueda constante por brindar una experiencia de calidad a sus clientes. Dentro de sus nuevas facilidades, ha integrado una conveniente y ágil forma de atención inmediata, disponible 24/7 por medio de ABI, la Asesora Bancaria Interactiva con la cual los clientes se pueden comunicar desde su WhatsApp o Facebook Messenger. Gracias a la implementación de inteligencia artificial, ABI es un chatbot que responde diversas consultas incluyendo saldos de tarjetas y remesas, tasa de cambio, horarios de atención y más.

Valorando los estilos de vida de los consumidores, Banco Atlántida ha implementado otra importante facilidad que se realiza desde sus smartphones, redefiniendo la forma de abrir cuentas digitalmente en Honduras.



Esto ha sido posible al habilitar desde su aplicación Atlántida Móvil, la cuenta de ahorro Atlántida Más fácil, que brinda comodidad al poder abrirse desde un celular, donde quiera que se encuentre el usuario, con sólo descargar la aplicación Atlántida Móvil, siendo un proceso fácil, amigable y seguro, además de contar con múltiples beneficios que simplifican la vida de los usuarios.



Hondureños desde cualquier parte del mundo pueden abrir hasta tres cuentas de ahorro de forma digital. Con solo descargar la aplicación Atlántida Móvil y tomarle una fotografía con el celular a su tarjeta de identidad, en un tiempo aproximado de 5 minutos puede abrir su cuenta de ahorro.



Carlos Girón, vicepresidente ejecutivo de Banca de personas indicó “este lanzamiento marca la pauta para una serie de desarrollos y actualizaciones que tendrá la oferta digital del banco”, y explicó que todos sus clientes de planillas y convenios podrán solicitar su préstamo para consolidación de deudas, entre otros, totalmente en línea. Esto reitera el compromiso de la institución en continuar innovando y mejorando la experiencia de servicio.



Los únicos requisitos para abrir la nueva cuenta de ahorro son: ser mayor de edad y contar con la tarjeta de identidad original. Los pasos para abrir la cuenta son muy sencillos y consisten en: descargar la aplicación Atlántida Móvil, escanear la identidad, tomarse una selfie, completar y firmar la solicitud. Esta cuenta de ahorro ofrece grandes beneficios, incluyendo Tarjeta de Débito gratis con la que pueden realizar compras por internet, retiros ilimitados en los ATM, Multi ATM y Agentes Atlántida, además de poder realizar más de 400 transacciones en Atlántida Móvil y Online.

EL PREFERIDO DE HONDURAS

Banco Atlántida se ha consolidado en el mercado hondureño como el preferido por los usuarios del sistema financiero al dominar los principales indicadores del ranking como son los depósitos totales y la cartera crediticia, pilares de la economía nacional.