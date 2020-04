BANRURAL y Microsoft se unen para impulsar agricultura de precisión en Guatemala

Por E&N



En el caso específico de la Agricultura de Precisión, el Programa proporcionará al agricultor información sobre aspectos como la humedad del suelo y sus nutrientes, condiciones climáticas y geoposicionamiento, utilizando sensores, drones e información satelital.

La tecnología que emplea el modelo, ayudará a los agricultores a mapear los campos, monitorear los cultivos de forma remota y comprobar si hay factores adversos para los cultivos. La Inteligencia Artificial (IA) y el aprendizaje automático interpretan esta información y los agricultores recibirán la asesoría de sus Agentes de Negocios, facilitando la toma de mejores decisiones que incidan en la disminución de costos, el aumento de la productividad y por consiguiente de la rentabilidad de los proyectos. Esta innovación aumenta el desempeño de los Agentes de Negocios del Banco y los convierte en “Asesores Virtuales de Agricultura”.



Aunque la tecnología puede ayudar a los agricultores, en ocasiones su adopción es limitada porque las áreas de cultivo usualmente no tienen acceso a la energía o conectividad a internet. Adicional a ello los agricultores por lo general no son expertos en tecnología, pueden tener dificultades para leer y escribir o hablan idiomas distintos al español. Por eso, el modelo de BANRURAL y Microsoft tiene un enfoque integral e inclusivo, que permite superar estas barreras.



Microsoft ha generado los contenidos y recomendaciones en formatos accesibles a todos, gracias al uso de gráficos, videos y contenidos diversos e inclusivos, que no requieren saber leer y escribir y que están disponibles en dos idiomas mayas, el Kaqchikel y el K’iche’. En cuanto a la barrera de destrezas digitales, se ha diseñado el programa para transmitir la información hasta el agricultor sin que se requiera de equipos informáticos y que solo sea necesario un teléfono celular básico con SMS.



El Programa cuenta también con desarrollos tecnológicos adicionales, para solucionar el problema de la conexión a Internet.



Microsoft ha solicitado licencias al gobierno de Guatemala para utilizar los espacios en blanco del espectro electromagnético -por el cual pasa la señal de televisión-, para usar dichos espacios y llevar la señal de Internet a zonas remotas. Microsoft ha obtenido ya

licencias experimentales iniciales y los resultados, al igual que en otros países, han

sido exitosos. La expectativa es que en un futuro cercano se puedan recibir frecuencias

permanentes para conectar al campo guatemalteco.



Microsoft y BANRURAL de manera estratégica, definieron el desarrollo del Programa

en cinco fases de trabajo. La primera consta de un plan detallado de gestión técnica y de

negocios.



Este proceso está liderado por parte del Banco por un equipo colegiado de expertos

en la materia crediticia y tecnológica, así como especialistas de Microsoft de diferentes

países.

Los objetivos son: fortalecer la atención crediticia al segmento agrícola por su importante aporte a la economía nacional, contribuir a mejorar el medio ambiente y la inclusión social.

La alianza de BANRURAL y Microsoft proyecta generar un ecosistema integrado de banca y agricultura para fomentar el desarrollo rural.



Este ecosistema toma ventaja de los análisis y los avances tecnológicos en la agricultura, que a su vez ayudan tanto al agricultor como a las empresas relacionadas al sector agrícola, a mejorar la productividad y a abordar los temas de sostenibilidad.