HBO abre su contenido a todo el público gratis

Por estrategiaynegocios.net



La programación empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril - AVENUE 5, EUPHORIA, HIS DARK MATERIALS, THE OUTSIDER y WATCHMEN - más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, PRÓFUGOS. A esta nueva experiencia digital, se le sumarán gradualmente más títulos exclusivos de HBO, como temporadas de SEX AND THE CITY y THE SOPRANOS.



Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes*.





Durante esta cuarentena estará gratis el servicio, después del éxito que ha vuelto a tener en Estados Unidos, donde ha triplicado el número de usuarios que la ha visto.